Anul chinezesc 2025 începe pe 29 ianuarie 2025 și se încheie pe 16 februarie 2026, aflându-se sub semnul și amprenta energetică a Șarpelui de Lemn. Șarpele de Lemn aduce o perioadă înfloritoare și abundentă pentru zodia Tigru, dar și multiple posibilități de maturizare și transformare. Un drum plin de provocări și frumusețe se așterne în 2025 în fața nativului Tigru, un an în care acesta va resimți uneori presiunea care se află pe umerii săi, dar din care va ieși triumfător și câștigător, într-o variantă mult îmbunătățită a sa.

Descoperă previziunile astrologice complete pentru cea de-a treia zodie a horoscopului chinezesc și care sunt direcțiile de destin ale zodiei Tigru pentru 2025 în dragoste& relații, bani, carieră, sănătate și dezvoltare personală și spirituală.

Horoscop chinezesc 2025 pentru zodia Tigru

Cel de-al treilea semn al zodiacului chinezesc este un semn care impresionează prin trăsăturile sale de caracter, personalitatea acestei zodii împrumutând parcă din caracteristicile felinei. Tigrul este un animal puternic, curajos, superb, agil, tenace. Zodia Tigru este cunoscută pentru dinamismul și încrederea în sine, pentru dragostea sa de viață, pentru pasiunea și ambiția sa, pentru abilitățile de lider care ies deseori la suprafață. Tigrul nu se dă în lături în situațiile dificile și provocatoare, nu dă bir cu fugiții, ci rămâne ferm pe poziții, înfruntând tot ce vine înspre el cu curaj, demnitate și valoare.

Tigrul este o zodie strălucitoare, activă, plină de pasiuni și emoții, un luptător mândru și însuflețit, cu o energie care pare inepuizabilă și care îi motivează și pe cei din jur. Ar merge până în pânzele albe dacă este nevoie pentru a-și apăra onoarea sau pentru a proteja o persoană iubită. Nativii Tigru în schimb sunt cunoscuți pentru impulsivitatea lor, pentru faptul că uneori își pierd firea prea repede și iau decizii prea bruște sub impulsul momentului. De asemenea, pot fi încăpățânați până la extreme și au nevoie să lucreze mai mult cu ei înșiși atunci când vine vorba de cooperare și a se încrede în ceilalți.

Într-un an al Șarpelui dominat de energia de Lemn, Tigrul se simte ca peștele în apă. 2025 va fi și un an al mișcării (la propriu), astfel că posibilitățile ca această zodie să călătorească cu diverse scopuri, înspre împlinirea destinului său, vor fi nenumărate. Sunt multe călătoriile interioare și exterioare, dar la fel și situațiile în care mediul din jurul Tigrului va fi supus schimbării, iar Tigrul la rândul său va trebui să se adapteze din mers… 2025 va fi un an al vitalității pentru zodia Tigru, un an în care această zodie va câștiga în influență și autoritate, beneficiind totodată și de protecție divină sau din partea unor persoane mai în vârstă sau mai bine poziționate decât el.

Foto: okaka

Cei care aparțin zodiei Tigru s-au născut în anii:

13 feb 1926 – 1 feb 1927

31 ian 1938 – 18 feb 1939

17 feb 1950 – 5 feb 1951

5 feb 1962 – 24 ian 1963

23 ian 1974 – 10 feb 1975

9 feb 1986 – 28 ian 1987

28 ian 1998 – 15 feb 1999

14 feb 2010 – 2 feb 2011

1 feb 2022 – 21 ian 2023

Horoscop chinezesc 2025: DRAGOSTEA pentru zodia Tigru

Fiindcă au parte de un an 2025 plin și solicitant, cu multe evenimente frumoase în jurul lor, dar și cu provocări, nativii Tigru vor avea câteva perioade în an în care se vor simți stresați și obosiți și acest lucru va fi vizibil și în relația cu partenerul de viață sau cu soțul/soția sa. Emoțiile sale fluctuează de-a lungul anului și acele relații care nu sunt bazate chiar pe sentimente adevărate vor fi puternic testate, iar cele în care primează propriile interese mai presus de interesele cuplului vor fi chiar zdruncinate, cu risc de despărțire.

Puterea Tigrilor este pusă la mare încercare din acest punct de vedere, iar răbdarea și abilitatea de a vorbi sincer și deschis în momentele criză se vor dovedi a fi arme redutabile în a salva și repara relațiile de dragoste.

Pe de altă parte, Tigri implicați în relații vor avea și destule ocazii de a-și explora mai mult adâncurile conexiunii lor cu persoana iubită și de a vorbi despre sentimentele sale mai sincer ca niciodată. Nu strică nici mai multă flexibilitate și schimbare în modul în care îți exprimi și îți arăți iubirea. Elementul lemnului presupune stabilitate, presupune creștere. Așadar, dacă relația ta are o fundație solidă, nu ar trebui să îți faci grij căci aceasta va înflori și se va consolida, ba chiar în a doua jumătate a anului cresc și posibilitățile de fertilitate și de a vă extinde familia.

În ceea ce îi privește pe nativii Tigru single, există o anumită ușurință a felului în care potențialii parteneri de viață vin înspre acesta. Nativul Tigru atrage oameni noi în viață sa în nenumărate episoade sau întâmplări sau nu țin de el, ci sunt niște împrejurări karmice ale destinului, dar de multe ori vei avea și îndoieli, dubii sau nesiguranță că este persoana potrivită.

Înainte de a te arunca într-o relație, stai de vorba tu cu tine. Nu te grăbi să iei decizii, ia-te de mână și ascultă care îți sunt așteptările de la un potențial partener de viață. Lasă lucrurile să curgă natural. Dacă ești aliniată cu tine, vei ști încă de la primele întâlniri că ai în fața ochilor persoana sortită pentru tine. Luni deosebit de norocoase în dragoste, în care sufletul pereche își poate face simțită prezența, sunt aprilie, mai, septembrie, noiembrie sau decembrie 2025.

Horoscop chinezesc 2025: CARIERA și VIAȚA PROFESIONALĂ pentru zodia Tigru

În viața profesională, 2025 nu se vrea neapărat un an ușor, mai ales că ai multe de rezolvat și pe plan personal și familial, chestiuni administrative sau domestice, care îți cer și ele timp, energie și resurse. Dar, dacă reușești să aduci echilibrul în viața de familie și vei fi împăcat cu tine, în cea profesională vei străluci. Vor fi unele ocazii care te vor scoate din zona de confort (și va trebui să accepți provocarea și să fii deschis), dar îți vei extinde mult orizonturile și expertiza, îmbunătățindu-ți și mai mult skillurile și dorința de a arăta ce poți.

Dacă începi proiecte noi anul acesta, vei avea parte de succes cu ele. Dorința ta de a inova și de a fi cel mai bun în poziția în care te afli te aduce aproape de succes. Ai grijă și la modul în care îți gestionezi stresul și emoțiile pentru a nu te simți copleșit și a naviga mult mai ușor printre provocările carierei tale.

În luna iulie este posibil să primeșți o veste bună legată de o promovare sau o mărire de salariu neașteptată sau chiar să reprezinți o întreagă echipă într-o altă țară. Cei neangajați sau aflat în căutarea unui loc de muncă au șanse excelente să își găsească ceva potrivit abilităților lor încă de la începutul anului. În plus, se integrează repede în noua echipă unde sunt apreciați și respectați.

Horoscop chinezesc 2025: BANII ȘI FINANȚELE pentru zodia Tigru

Tigrul jonglează printre provocările financiare ale lui 2025, încercând, mai ales în prima parte a anului, să își crească veniturile prin niște investiții nonconformiste (poate în piața de criptomonede de exemplu) sau încercând să demareze niște proiecte noi, investind totodată și în dezvoltarea sa personală și profesională. Extinderea cercurilor sociale înseamnă și extinderea posibilităților de câștig prin intermediul unor asocieri sau a unor parteneriate la care nu s-ar fi așteptat nimeni. Tigrul strălucește prin idei financiare geniale și nu încetează să își uimească și cucerească colaboratorii cu viziunea sa.

Multă precauție către sfârșitul anului când sunt posibile mici pierderi financiare sau cheltuieli neprevăzute!

Surse de venit suplimentare sunt posibile și printr-o moștenire neașteptată. Chiar dacă nu vorbim neapărat de sume colosale, moștenirea poate fi semnificativă și un punct de start pentru tine, însă pentru a beneficia de pe urma ei este necesar și să rezolvi anumite chestiuni legale ce țin de acte și administrarea averilor. 2025 este un an financiar excelent, cu sume care se rotunjesc mai ales pentru acei Tigri care activează în domeniul IT, al telecomunicațiilor, al vânzărilor sau al antreprenoriatului.

Horoscop chinezesc 2025: SĂNĂTATEA pentru zodia Tigru

Este adevărat că nativii Tigru au o energie debordantă în 2025 cu atât de multe activități și lucruri în care se implică simultan, însă ar fi bine și să te deconectezi de munca ta, angajându-te mai des și în aspectele mai simple și aducătoare de liniște ale vieții. Dacă simți că organismul tău îți transmite semnale că este momentul să faci o pauză, nu ezita să îl asculți.

Nu îți neglija nici micile probleme de sănătate apărute, aproape orice are o rezolvare dacă este depistat din timp. Primele 4 luni ale anului sunt benefice pentru a-ți soluționa probleme de sănătate mai vechi.

Lemnul este un element asociat frecvent cu regenerarea și chiar și o zodie atât de dinamică precum este Tigrul are nevoie de un stil de viață mai așezat sau de perioade de relaxare. Sistemul imunitar îți poate da bătăi de cap în acest an dacă nu ai o alimentație corectă, iar gâtul și urechile pot fi zonele cel mai puternic vizate de viroze și viruși.

Insomniile pot interfera și ele cu capacitatea ta de muncă dacă nu ai grijă, iar somnul este crucial pentru menținerea sănătății generale și a energiei. Asigură-te, pe cât posibil, că dormi 8 ore pe noapte pentru o imunitate puternică.

Foto fr si main: artshock /Shutterstock