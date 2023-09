În sfârșit, ne este permis să ne recentrăm, să ne tragem sufletul, să respirăm ușurați, ușa unor noi posibilități deschizându-se preț de o clipă pentru ca noi să intrăm hotărâți pe ea. Atunci când Balanța guvernează și patronează ca o regină, ne orientăm înspre găsirea echilibrului în relațiile noastre cu ceilalți sau prin diverse forme de artă sau ale frumosului.

Balanța este zodia reprezentată de un obiect static care simbolizează echilibrul și armonia așa că ne putem lesna imagina care va fi vibrația generală a acestei perioade. Soarele în Balanță ne îndeamnă nu doar să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă pacea și armonia pentru fiecare dintre noi, dar și cum să o aducem în acele aspecte ale vieții noastre în care lipsește în momentul prezent.

Soarele în Balanță ne îndeamnă să așezăm pe cântarul adevărului toate experiențele noastre din ultima vreme, să păstrăm aproape de sufletul nostru tot ceea ce îl hrănește și conferă valoare și calitate vieții noastre, tot ceea ce este în acord cu justiția divină și se aliniază totodată adevărului ființei noastre. Soarele în Balanță este aici în această toamnă și ca să ne învețe să onorăm frumosul, binele și abundența din viața noastră și să exprimăm gratitudinea pentru abundența care se manifestă în forme diverse împrejurul nostru. Este important să ne deschidem larg ochii sufletului, să ne ascultăm intuiția și să vedem cu recunoștință ceea ce este de văzut.

De asemenea, energia Balanței aduce și sociabilitate, ne face dornici de comunicare și de a crea conexiuni, ne face mai pozitivi și dornici să îi tratăm pe ceilalți de pe un picior de egalitate, de a ne încuraja și stimula unii pe alții să creștem frumos, demn și cu grație. Iar atunci când luminăm cu gânduri și intenții bune în jurul nostru, cercul acesta al luminii se răsfrânge înapoi către noi sub diverse forme ale prosperității și ale afecțiunii interumane.

Este o mare provocare să echilibrezi ceva acolo unde lucrurile par haotice, dar sfârșitul lui septembrie, prin prisma intrării Soarele lui în Balanță tocmai despre asta va fi. Ne va oferi multiple oportunități de a iniția pacea și dreptatea acolo unde pare că lipsesc. Astfel, în această perioadă, suntem mai dispuși ca niciodată înspre negociere, suntem deschiși să vedem binele din celălalt, să îl înțelegem mai mult și să îi pătrundem în tainele sufletului și ale perspectivelor sale.

Vom vedea că funcționează și principiul reciprocității și acolo unde vom răspunde cu empatie, toleranță, cooperare și înțelegere, iubire în loc de a întoarce spatele pur și simplu, se pot crea adevărate miracole în relații și se pot reînnoda la loc conexiuni care au fost rupte din încăpățânare, mânie, lipsă de înțelegere sau nevoia de control.

Energia aceasta mai armonioasă a Balanței ne îndeamnă să ne echilibrăm viețile personale, să le trăim frumos și sănătos, dar și relațiile. Acum este momentul pentru unele negocieri, pentru împăcare, pentru a ajunge la un numitor comun căci ambele părți sunt dispuse să se așeze la o masă comună, să vorbească deschis despre durerile lor, despre nevoile lor, despre compromisurile pe care le pot sau nu le pot face pentru a se instaura pacea. Ambele părți își conștientizează mai mult propriile drepturi. “Colaborare” este un cuvânt mult mai elegant și mai potrivit acestei perioade decât cuvântul “compromis” și este necesar să ne întâlnim undeva la “mijloc” pe acest drum al negocierii.

Fiți însă sinceri cu voi și nu vă vindeți dorințele și pe voi înșivă pentru a se instaura pacea, nu spuneți “da” cu jumătăți de măsură pentru că aceste compromisuri nu vor funcționa dacă nu există și sentimentul de împăcare cu voi înșivă și cu ceea ce suntem dispuși să faceți. Nu faceți pe plac altora de dragul păcii dacă dorințele și necesitățile propriei ființe nu sunt la rândul lor validate, văzute, respectate și onorate.

Este necesar ca echilibrul între dorințele personale și nevoile celorlalți să fie găsit prin tac, diplomație și înțelegere. Parteneriatele de diverse naturi sunt încurajate în această perioadă. In plus, relațiile publice sau legile, politicile, aspectele în care justiția are un cuvânt important de spus sunt aduse la lumină atunci când Soarele se află în Balanță.

De asemenea, atunci când această energie a Balanței încearcă să instaureze echilibrul, într-o prima faza lucrurile nu sunt atât de echilibrate pe cât ni le-am dori la final. De multe ori, Balanța are ezitări, stă prea multe pe gânduri cântărind lucrurile din mai multe perspective, rumigând posibilitățile și opțiunile, pentru ca la final să îi fie greu sau aproape imposibil să ia o decizie.

Să vă fie cu echilibru această energie proaspătă și nouă a Balanței și să o folosiți constructiv și cu înțelepciune!

