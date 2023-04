Prezența lui Pluto retrograd în Vărsător nu este deloc un eveniment pe care să îl trecem cu vederea – este primul Pluto retrograd în Vărsător pe care îl experimentăm pe cursul vieții noastre, dar nici de care să ne speriem și să îl percepem ca având o încărcătură dificilă și greoaie. Pluto este aici ca sa transforme, să ardă (într-un mod simbolic, bineînțeles) ceea ce nu ne mai servește și să creeze viață din nou din urmele cenușii rămase, iar această pendulare a lui Pluto retrograd între Vărsător și Capricorn are rolul de a trezi niște energii intense și rare.

De asemenea, o retrogradare pe gradul 0 în semnul Vărsătorului, semn de aer, ne arată și o energie planetară la fel de intensă, curată, nediluată, una care ne îndeamnă să ieșim din zona de confort, dar și să acceptăm că este în regulă să ne schimbăm perspectivele, gândurile sau modul în care privim lucrurile, chiar dacă acest lucru înseamnă să șocăm așteptările și perspectivele celor din jurul nostru.

Dacă ne este teamă să facem unele schimbări nu fiindcă ne sperie schimbările în sine, ci ceea ce ar putea crede ceilalți despre ele, este momentul să revizuim total această atitudine. Totuși, având în vedere careul pe care Pluto retrograd în Vărsător îl va face cu Jupiter în Taur pe 17 mai, dar și opoziția cu Marte de pe 20 mai, ar trebui să ne ferim de orice izbucnire sau cuvânt necugetat și să ne alegem vorbele, acțiunile și mișcările cu atenție, fără ranchiună sau agresiune.

Foto: Vladi333

Ciclul retrograd început de Pluto (în Vărsător și apoi în Capricorn) se poate dovedi a fi o perioadă extraordinară pentru autodescoperire, pentru a ne cunoaște și a face pace cu propriul adevăr, pentru a ne câștiga puterea și controlul înapoi în diverse situații sau comportamente autodistructive precum anumite dependențe, vicii, obiceiuri nocive, alegeri nesănătoase, relații toxice etc. Se prea poate ca unii dintre noi să resimtă această perioadă ca pe o eliberare, ca pe o rupere a unor lanțuri, ca și cum o parte din presiunile exterioare ne-au fost luate de pe umeri și acum învățăm din nou să respirăm și să facem cu adevărat lucruri pentru noi.

Un tranzit cu Pluto retrograd aduce în prim plan teme legate de evoluție, lupte pentru putere, de moarte și renaștere spirituală, de cum putem distruge și elimina acele lucruri nocive și distrugătoare care au o putere negativă asupra noastră astfel încât să devenim varianta cea mai bună și sănătoasă a noastră. Acum este momentul să reflectăm asupra tuturor acelor lucruri care nu ne fac neapărat plăcere, asupra unor lucruri din trecutul nostru sau asupra umbrelor noastre, asupra relațiilor noastre cu ceilalți.

Este momentul să ne sondăm propriul subconștient și să ne înțelegem cu adevărat slăbiciunile, nevoile și dorințele astfel încât să ne redescoperim dintr-o nouă perspectivă și să renunțăm la acele patternuri toxice care ne țin blocați din calea propriul destin. Căci da, nu ne-am născut să suferim, ci să trăim cu bucurie, să ne împlinim menirea pentru care am venit pe acest Pământ. Sub acest Pluto retrograd în Vărsător ne eliberăm de sub puterea sau influența acelor oameni care ne-au manipulat sau controlat sau, la rândul nostru, dacă am făcut asta, chiar și cu bunele intenții de a deține controlul asupra unor situații cu orice preț, este timpul să ne eliberăm de aceste tendințe.

Pluto retrograd ne invită totodată să privim totul cu mai multă atenție și perspicacitate și să ne răspundem sincer unor întrebări esențiale. Care ne sunt intențiile din spatele acțiunilor? Care au fost perioadele din trecutul nostru în care ne-am reinventat și am renăscut din propria cenușă? Ce convingeri, gânduri sau credințe (poate chiar persoane din viața noastră) ne fac să ne simțim slabi și lipsiți de putere? Cum a trebuit să ne transformăm în ultima vreme, am evoluat în direcția pe care ne-o doream? Am ajuns acolo unde trebuia să ajungem, am făcut acele schimbări pe care ni le doream în viețile noastre? Putem să spunem lucrurilor pe nume și să fim în totalitate sinceri cu noi înșine, dar și cu ceilalți?

Pluto retrograd în Vărsător ne îndeamnă totodată să ne sondăm interiorul cu obiectivitate și blândețe, constientizându-ne laturile întunecate, situațiile sau circumstanțele de viață care au nevoie de lumină, de mai multă putere, de mai multă voință din partea noastră. Poate că am evitat să confruntăm direct anumite situații sau persoane din motive de noi știute, din propriile frici, traume sau vulnerabilități, dar Pluto retrograd în Vărsător ne învață că toate acestea nu mai au putere asupra noastră, că suntem suficient de puternici încât să facem față și să depășim toate acele lucruri de care ne este teamă, indiferent că vorbim de trecutul nostru, de anumite cuvinte nespuse, despărțiri neîncheiate, conversații nerostite, de anumiți oameni.

Pluto retrograd în Vărsător poate aduce situații recurente în viața noastră pentru a le vindeca și de ne elibera de ele. Prin urmare, ceea ce poate părea drept un proces dureros se va dovedi a fi o mare binecuvântare.

Foto fr si main: vchal /Shutterstock