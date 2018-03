Astrologie, stiinta si spiritualitate: 5 moduri prin care LUNA PLINA iti afecteaza viata

Pe 31 martie 2018 avem parte de o superba luna plina in Balanta, o luna albastra speciala, cea de-a doua din anul acesta. Este un eveniment astrologic cu puternice semnificatii care ne va afecta pe toti la nivel emotional in perioada urmatoare.

Mai mult, evenimentul coincide si cu intrarea planetei Venus in semnul zodiacal al Taurului, invitand catre dragoste, frumos, romantism, relatii in general, dar si relatii de dragoste. Afla mai multe din acest articol: 31 martie 2018 - Luna Albastra si Luna Plina in Balanta. Ce schimbari ne aduce ziua de sambata?

Luna plina iti afecteaza energia

Luna plina ne influenteaza tuturor nivelul de energie si starea generala de bine, desi este adevarat, in moduri diferite, in functie de zodie. De exemplu, cei nascuti in Zodia Leu vor beneficia de influenta lunii pline asupra lor, fiindca acestia iubesc starea de hiper-activitate creativa care se manifesta sub influenta lunii pline.

Asa incat, in zilele cu luna plina ii veti observa pe cei nascuti in Zodia Leu, intr-o stare de expansiune. Ei pot sa devina si hiperentuziasti si sa intreaca masura autoepuizandu-se. Spre deosebire de cei din Zodia Leu, cei din zodia Fecioara reusesc sa isi echilibreze energia, sa se organizeze asa cum isi doresc si sa bifeze toate activitatile pe care si le doreau bifate. Tot pentru un boost de energie benefic se pot bucura de luna plina si zodiile Taur, Pesti si Balanta. Asemenea celor din Leu, cei din Varsator sunt de asmenea avantajati, dar au nevoie sa se tempereze putin mai mult in zilele cu luna plina. Meditatia si muzica linistitoare ajuta.

Luna plina ne influenteaza activitatea inimii

Daca ai nevoie de o operatie, poate fi benefic sa o programezi in timpul unei perioade cu luna plina. Un studiu efectuat de revista de specialitate Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery din 2013, si-a propus o teza foarte interesanta si a artat ca rata de mortalitate a pacientilor operati in zile cu luna plina este mai mica. De asemenea ei au avut o perioada de recuperare mai scurta, cu 4 zile mai putin decat media.

Luna plina ne influenteaza somnul

Probabil ca acesta este de fapt cel mai cunoscut efect al lunii pline asupra noastra si putem spune ca macar o data in viata, cu totii am simtit influenta unei seri cu luna plina asupra calitatii somnului nostru.

Potrivit unui studiu efectuat de catre o echipa de cercetatori suedezi, astrul celest ne influenteaza somnul. 33 de oameni au participat la acest studiu care le evalua bio-ritmul. Studiul a gasit ca nivelul de melatonina al subiectilor era mai mic in zilele premergatoare unei luni pline si in timpul perioadei cu luna plina. Ei au raportat un disconfort mai ridicat in ceea ce priveste somnul, decat in zilele obisnuite.

