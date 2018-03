Martisor: Horoscopul pozitiv pentru fiecare zodie in luna lui Martie 2018

Horoscop pentru fiecare zodie - luna martie 2018

Berbec

In luna Martie 2018, cei nascuti in Zodia Berbec vor avea toate motivele sa zambeasca. Va asteapta o perioada benefica pe toate planurie si va sugeram sa va bucurati de impulsul pe care il aduce in viata voastra, prima luna de primavara. Din punct de vedere astrologic, cel mai bun sfat pentru persoanele nascute in aceasta zodie este acela de a-si urma mereu sinele autentic, fara a renunta la pasiunile sau dorintele care le aduc placere si buna-dispozitie.

Foto: Pixabay

Taur

In ceea ce ii priveste pe cei din Zodia Taur, prima luna calendaristica a primaverii le va aduce cadoul conexiunii profunde si autentice cu persoane dragi. Profitati de aceasta perioada si creati conditiile pentru a petrece timp de calitate impreuna cu oamenii pe care ii iubiti: iesiri la teatru sau film, city breaks sau mese in familie si cu prietenii. Aceasta perioada va une practic bazele unei evolutii pe parcursul anului.

Foto: Pixabay

Gemeni

Pentru persoanele nascute in Zodia Gemeni, prima luna a primaverii calendaristice aduce ganduri de stabilitate si impliinire pe plan sufletesc. Persoanele din aceasta zodie care au relatii roomantice de lunga durata se pot gandi sa faca planurile pentru casatorie sau o casa imreuna. Pentru ceilalti nativi din Zodia Gemeni, Martie va avea acelasi sens al cautarii stabilitatii si indestularii sufletesti.

