31 Ianuarie 2018 Super Luna Purpurie: TREZIREA ENERGIEI FEMININE - Spectacol ceresc care nu s-a mai dat de 150 de ani!

In data de 31 Ianuarie 2018 ne vom bucura de ceea ce in mod popular este denumita Super Luna Purpurie. Trei evenimente astronomice distincte vor caracterizeaza acest moment:

Folosim in mod popular termenul de Super Luna atunci cand, datorita parcursului ei pe orbita, luna se apropie foarte mult de Pamant, aparand mai mare decat de obicei. O Super Luna s-a intamplat si in data de 1 ianurie 2018, iar pozele care au aprut ulterior, au fost cu adevarat magnifice.

Ei bine, surprizele pe care ni le va aduce satelitul nostru natural nu se sfarsesc aici: luna va fi plina pentru a doua ora intr-o luna, o ocazie rara – se intampla odata la doi ani si jumatate – fenomen denumit popular „Luna Albastra”. Siiii… surpriza! Cel mai important, in aceeasi seara de 31 ianuarie, va fi si o eclipsa totala de luna (n.r. vizibila in Asia, Indonesia, Noua Zeelanda si Australia).

Din cauza modului cum lumina este filtrata prin atmosefra in timpul unei eclipse, lumina albastra venita de la luna este respinsa, in timp ce lumina rosie este reflectata. De aici culoarea si lumina rosiatica pe care o are luna in timpul unei eclipse de luna, care de obicei este denumita „Luna Sangerie”.

Toate aceste trasaturi vor compune insa o Super Luna Purpurie, spectacol de care vom avea parte practic, o singura data in viata. Acest eveniment astronomic s-a intamplat ultima data acum 150 de ani.

Din punct de vedere stiintific, evenimentul in sine nu este prea important (orbita lunii este acum foarte cunoscuta si studiata), mintile cercetatorilor contemporani parcurgand acum galaxii indepartate si fenomene ale Universului intrigante, dar pentru noi, Luna si dansul ei magnific pe cer, reprezinta in continuare un moment de entuziasm si minunatie.

Sarah Noble, directoare de programe stiintifice la NASA, spune ca absolut orice eveniment astronomic care poate sa ii aduca pe oameni mai aproape de stiinta si de importanta acesteia, este insa important.

Luna Purpurie – 31 ianuarie 2018 in Astrologie: Trezirea energiei feminine

Din punct de vedere intuitiv si spiritual insa, entuziasmul este unul unanim. Luna Purpurie va fi un moment de varf in ceea ce priveste energia feminina. Observam de altfel in ultima perioada o trezire a feminitatii si o avalansa de revendicari care pot fi puse si pe seama dinamicii energiilor care compun universul. Aceasta luna sangerie reprezinta o aliniere a Lunii cu Ceres. Luna patroneaza energia feminitatii iar Ceres patroneaza energia independentei feminine si maternitatea.

