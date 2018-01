Horoscop numerologic: Ce numere iti poarta noroc in 2018?

In noul an 2018, numerele pe care le veti descoperi mentionate in acest articol, vor avea puterea de a va influenta in moduri pozitive si de a va ajuta in calatoria voastra spirituala. Ele vor influenta anul 2018 in moduri specifice. Mai mult decat atat, acestea dezvaluie aspecte importante despre personalitatea si dorintele voastre.

Berbec - Numere norocoase in 2018

Planeta care patroneaza Zodia Berbec este Marte, astfel, cei nascuti in aceasta zodie au o energie versatila si sunt caracterizati de multa determinare. Sunt energici, victoriosi si curiosi. In noul an, numerele lor norocoase vor fi 6, 18, 41, 77 si 83, numere care le vor aduce mult noroc si de asemenea solutii in momentele dificile.

Taur - Numere norocoase in 2018

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt romantice, binevoitoare, rabdatoare si inteligente. Zodia lor este patronata de energia planetei Venus. Numerele 5, 33, 50, 57 si 82 ii va ajuta in anul 2018 in toate aspectele vietii lor.

Gemeni – Numere norocoase in 2018

Anul 2018 se anunta a fi unul foarte dinamic pentru persoanele nascute in Zodia Gemeni, zodie care este patronata de catre Planeta Mercur. Anul acesta, numerele norocoase ale celor nascuti in Zodia Gemeni sunt 1, 10, 18, 35 si 86.

