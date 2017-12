Horoscopul neconventional al Iernii

Esti Focul Vietii, Craiasa Zapezii sau Verdele Etern? Descopera un horoscop captivant inspirat de iarna si bazat pe simbolurile pretioase ale ultimului anotimpul al anului. Daca te fascineaza si pe tine acest anotimp magic si captivant prin natura lui sau daca doresti pur si simplu sa te amuzi impreuna cu cei dragi si sa descoperi lucruri interesante despre tine/ despre voi, citeste randurile de mai jos. In functie de ziua saptamanii in care te-ai nascut, personalitatea umana este asociata cu un anumit simbol al iernii.

Horoscopul iernii: Tu ce personalitate ai in functie de ziua saptamanii in care te-ai nascut?

Fulg de nea - Daca te-ai nascut Luni

Toata frumusetea iernii incepe de la un fulg de nea, un simbol gingas, dar cu un potential si valente puternice. Esti o persoana deosebita, cu un suflet frumos, capabila sa scoata la suprafata frumosul din ceilalti. Cei din jurul tau te admira pentru verticalitatea ta, pentru optimismul tau, pentru pozitivitatea si entuziasmul cu care faci lucrurile. Ai idei creative, iar pe plan profesional esti o deschizatoare de drumuri si ii indrumi si pe ceilalti in a-si atinge potentialul cel mai inalt. Perseverenta ta te face sa iti urmezi visurile si sa nu te lasi pana cand nu ajungi acolo unde ti-ai propus. (foto: Alexey Kljatov /Shutterstock)

Craiasa zapezii – Daca te-ai nascut Marti

Distinctia si felul tau aparte de a fi, de a te purta si a te comporta te face sa fii o adevarata craiasa. Ai o noblete innascuta. Ai propriul ritm in care faci lucrurile si o atitudine de invingatoare, care nu se da niciodata batuta. Iubesti calatoriile si activitatile care se desfasoara in spatiile exterioare. Chiar daca ti se reproseaza adesea ca esti o persoana distanta si rece, cei care te cunosc cu adevarat stiu ca esti o persoana calda, implicata, asumata, capabila sa treaca mari si tari si punti intre ele pentru ca celor dragi sa le fie bine. Esti o fire pragmatica si rationala, dar iti place sa tii cont si de sentimentele celorlalti atunci cand iei decizii. (foto: Nicoleta Ionescu /Shutterstock)

Focul vietii – Daca te-ai nascut Miercuri

In interiorul persoanelor nascute miercuri arde mai mocnit sau mai puternic focul vietii. Dragostea ta pentru viata, modul pasional in care stii sa traiesti, intensitatea pe care o pui in fiecare sentiment al tau denota faptul ca esti o persoana care are un dor netarmuit de viata. Cu toate acestea, cheia reusitei tale in viata este echilibrul. Trebuie sa inveti sa iti ancorezi felul tau puternic de a fi la armonia universala si sa te conectezi la vibratiile celor din jur. Esti o prietena de nadejde, o persoana misterioasa si nespus de atragatoare, care pur si simplu ii fascineaza pe cei din jurul sau cu felul unic de a fi. Insufli entuziasm, dorinta de a schimba lucruri si stari si in ceilalti, esti cea mai buna motivatie de a iubi viata asa cum este ea, cu bune si rele. (foto: Gaukhar Yerk /Shutterstock)