Ultima luna plina a anului 2017 va avea loc in data de 3 decembrie, in semnul Gemeni, exact in aceeasi zi cand Mercur intra retrograd.

Perioada sarbatorilor de iarna a inceput si, din punct de vedere astrologic, trebuie sa stim ca luna decembrie este foarte importanta. Solstitiul de iarna este in data de 22 decembrie, in timp ce Soarele intra in semnul de pamant – Capricorn. Aceasta perioada marcheaza in acelasi timp un inceput si un sfarsit, pe masura ce ii vom spune bun-venit lui 2018.

Astrologie: Luna plina in Gemeni in data de 3 decembrie 2017

Ultima luna plina a anului 2017 va avea loc in data de 3 decembrie, in semnul Gemeni, exact in aceeasi zi cand Mercur in Sagetator intra retrograd pentru perioada 3-22 decembrie. Vorbim insa despre o Super Luna din punct de vedere astrologic, ceea ce inseamna ca energia si influenta acestei luni pline va fi mult amplificata.

Totusi, Mercur retrograd isi va spune la randul sau cuvantul. In aceasta perioada vom simti de parca am face "doi pasi inainte si unul inapoi". Este totusi imprortant sa onoram aceasta energie, caci aceasta Luna Plina ne va ajuta sa ducem lucruri la suprafata. Aceast eveniment astrologic inseamna iluminarea adevarului, asa ca ai rabdare si lasa ca lucrurile sa se desfasoare in ritmul lor.

Luna plina in Gemeni ne va purta intr-un vortex emotional, cand vom simti ca suntem trasi dintr-o parte in cealalta si ca multe ganduri ne vor provoca in interiorul nostru. Aceasta perioada paveaza drumul catre manifestarea binelui suprem in vietile noastre. Orice adevaruri, oricat ar parea de dure, vor iesi la iveala in data de 3 decembrie 2017, doar pentru a ne deschide portile catre ceva mai benefic noua, intr-un viitor apropiat. Ca sa traim vietile pe care ni le dorim, trebuie sa infruntam umbrele trecutului. Trebuie sa ne desintelenim din trecut, trebuie sa avem curajul sa ne depasim propriile blocaje.

Foto: Pixabay

Aceasta energie se va manifesta si in relatiile noastre apropiate – familie, colegi de lucru, iubiti sau soti, prieteni. Este momentul cand trebuie sa luam decizii constiente, luand in calcul toate aspectele pe care nu eram dispusi sa le vedem pana acum.

Daca este nevoie ca ceva "tinut sub pres" de prea mult timp sa iasa la iveala, sub influenta acestui eveniment astrologic, acesta va iesi.

