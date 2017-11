Ce ne aduce noul an in materie de iubire? Cum vom experimenta cel mai frumos si de asemenea cel mai tumultuos sentiment din lume in 2018. Iata cum va trai fiecare zodie dragostea si ce lectie importanta va avea de invatat pentru a-si imbunatati manifestarea iubirii in viata lor.

HOROSCOP 2018: LECTIA IUBIRII PENTRU FIECARE ZODIE

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

2018 va fi anul cand te vei opri din alergatura ta obisnuita pentru a savura succesul in c eea ce priveste iubirea romantica. Trebuie sa nu te mai sperie intimitatea si sa pui in balanta mai degraba aspectele pozitive ale persoanei cu care te intalnesti.

Daca esti deja intr-o relatie, indrazneste sa fii mai prezenta si mai consistenta in relatia ta romantica si in acest fel vei descoperi ce an extraordinar poate fi 2018 pentru iubire. Incearca sa te conectezi mai mult cu persoana pe care o iubesti, plecati impreuna intr-o vacanta, incepeti un proiect impreuna sau mutati-va in aceeasi casa. In felul acesta vei reusi sa creezi acea mult dorita legatura profunda de iubire…

Taur (21 aprilie – 21 mai)

2018 aduce cu sine mesajul ca trebuie sa accepti in sfarsit ceea ce nu stiai despre iubire.

Lectia lui 2018 in materie de iubire pentru tine este aceea a abandonarii pe aripile placerii. Noul an va cheama sa va abandonati in iubire si sa renuntati la tendinta de a controla totul sau de a privi cu teama orice legatura noua.

Este timpul sa imbratisezi necunoscutul si iti dai sanse noi. Este timpul sa incerci noi posibilitati in dragoste. Defineste-ti clar ceea ce vrei de la iubire, gandeste-te ce te-ar face fericita si cum ai vrea sa apara iubire in viata ta si apoi abandoneaza-te posibilitatilor pe care ti le arata Universul. Invata sa deslusesti semnele si cararile pe care dragostea te cheama ca sa ii gusti placerile.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Asculta vocea inimii tale. Mergi incotro te poarta si ai incredere deplina in aceasta intuitie. Triaeste mai mult in prezent, permite-ti sa te bucuri cu mai multa intensitate de momentele de tandrete si afectiune alaturi de persoana draga.

Lectia anului 2018 in materie de iubire pentru persoanele nascute in Zodia Gemeni este aceea a intimitatii adevarate. Intimitatea inseamna ca trebuie sa nu va temeti sa fiti vulnerabili in fata persoanei iubite, sa va aratati si aspectele mai putin frumoase ale sinelui vostru…

