Horoscop 2018: Previziuni complete in dragoste, cariera, bani si sanatate pentru toate zodiile

Descopera ce ti-au rezervat astrele pentru anul 2018 in toate aspectele vietii tale, indeosebi in ceea ce priveste dragostea, banii, cariera si sanatatea:

Horoscopul 2018 pentru toate zodiile

Horoscop 2018 Berbec

Poate ca anii trecuti nu au fost chiar cum i-ai visat, draga Berbec, dar anul 2018 este plin de oportunitati pentru tine, mai ales ca, odata trecuta luna iulie, Saturn se va afla intr-o conjuctura favorabila pentru tine. De asemenea, cu Jupiter in cea de-a 7-a casa a Dragostei si a Casniciei, relatiile sunt si ele bine aspectate. Vei fi nevoit sa iti (re)ordonezi viata emotionala, sa faci curatenie printre emotii, sa scapi de cele negative si sa iti restructurezi anumite aspecte ale vietii tale sentimentele astfel incat relatia cu partenerul de viata sa se imbunatateasca.

Accentul in prima jumatate a lui 2018 cade indeosebit asupra evolutiei tale interioare si psihologice si te concentrezi in mod special asupra familiei si caminului tau, dar si asupra transformarii personale. Momente excelente cresterii spirituale sunt in perioadele ianuarie – aprilie si iulie – septembrie 2018. Dupa data de 26 octombrie, in cariera si viata ta se intrevad multiple calatorii in afara, probabil in compania persoanei iubite sau a unor prieteni foarte apropiati. Intre 6 octombrie si 17 noiembrie, pentru nativii Berbec single, sansele sunt extraordinar de mari pentru a se implica intr-o relatie care se poate transforma rapid intr-o casnicie. (Foto: Photosani/Shutterstock)

Horoscop 2018 Taur

2018 este un an plin si semnificativ pentru zodia Taur. Iei decizii importante pentru tine si mai ales iei hotararea interioara de a te concentra in special asupra acelor lucruri care conteaza cu adevarat pentru tine. Iti doresti sa pui bazele unui viitor concret si palpabil alaturi de persoana iubita si intreprinzi toate demersurile in acest sens. In a 10-a luna a anului il vei avea pe Jupiter in cea de-a 7-a casa a Dragostei si a Casniciei, ceea ce deschide portile unui ciclu activ al comunicarii, al fericirii si al socializarii. Exista si posibilitatea ca Taurii single sa isi gaseasca sufletul pereche in acest an detasandu-se de iubirile inutile din trecut, care ii tineau pe loc.

De asemenea, cu Venus, planeta ta guvernanta, aflandu-se in conjuctura cu Soarele inca de la inceputul anului, indraznesti sa visezi mult si frumos. Ai parte de succes pe plan profesional. Ceea ce este cu adevarat interesant este ca te vei bucura de realizari, aprecieri si castiguri semnificative nu prin prisma jobului tau, ci din proiectele individuale in care te-ai implicat in ultima vreme. Abundenta te inconjoara cu aripa ei. Dispui de noi posibilitati, intreprinzi noi actiuni si sa iti asumi noi teluri. Sanatatea ta este buna pentru mare parte din anul 2018, dar odata cu tranzitul planetei Saturn in Leu de pe 16 iulie va trebui sa acorzi mai multa atentiei energiei tale si sa nu o mai risipesti. (foto: Photosani/Shutterstock)

Horoscop 2018 Gemeni

Viata ta in cuplu este una plina de vitalitate, dragoste si speranta in 2018, mai ales ca Jupiter se afla intr-o conjuctura astrala de bun augur. Cu aceasta planeta in cea de-a cincea casa a ta pentru cea mai mare parte a anului, 2018 nu va fi deloc plictisitor. Se anunta un an plin de distractie, in care te bucuri pur si simplu de micile placeri ale vietii.

De asemenea, in cuplurile bine sudate, se aduce vorba cu seriozitate despre aducerea pe lume a unui copil si chiar se doreste acest lucru. Barbatii Gemeni isi doresc sa fie tatici, iar femeile Gemeni isi doresc sa ramana insarcinate. Chiar daca esti implicat de multi ani intr-o relatie sau ai inceput una noua, un lucru este cert: entuziasmul tau este de zile mari si face ca persoana iubita sa se reindragosteasca de tine. Esti important sa iti pastrezi sinceritatea in relatia ta de dragoste si sa te bucuri de o viata ociala activa in compania partenerului de viata. Perioada februarie – mai este excelenta pentru ca nativii single sa isi intalneasca dragostea adevarata.

Jupiter si Saturn te ajuta sa iti imbunatesti cariera si o dinamizeaza. Ai parte de sprijinul acestor planete asa ca te poti avanta pe plan profesional catre noi domenii, daca acesta este lucrul pe care ti-l doresti. De asemenea, pentru multi dintre nativii Gemeni, 2018 este anul unui nou inceput in cariera si chiar al legarii unor noi relatii de prietenie la locul de munca. Pui mult suflet in noile proiecte si incerci sa atragi de partea ta si potentiali investitori. Cu toate acestea, este bine sa iti pastrezi lucidatatea in perioada iulie-noiembrie 2018 si sa ceri sprijinul unei persoane competente atunci cand ai de semnat acte importante. (foto: Photosani/Shutterstock)

