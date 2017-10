4 Noiembrie 2017 - Luna Plina in Taur. Vine o perioada magica, profitati de energia iubirii si a abundentei!

Nu trebuie sa trecem cu vedere luna plina cu care luna noiembrie 2017 debuteaza fulminant. Luna plina de pe 4 noiembrie este o luna plina puternica din punct de vedere energetic si ne va influenta vietile in perioada urmatoare de timp, mai ales ca efectele ei vor fi potentate si de planeta Jupiter pozitionata in zodia Scorpionului. Luna plina de pe 4 noiembrie 2017 se va afla la 11 grade in semnul Taurului.

Chiar daca luna plina este un eveniment astrologic in sine care amplifica emotii, predispune spre accidente, incidente sau mici neintelegeri care pot degenera in conflicte, aceasta luna plina este diferita. Avem alaturi de noi protectia lui Jupiter. Este resimtita si influenta lui Neptun, dar intr-un mod benefic. Instinctele ne functioneaza precum o busola calauzitoare, iar intuitia va fi cea care ne va arata calea atunci cand sensibilitatea si emotiile vor pune stapanire pe noi.





Foto: Gordana Sermek /Shutterstock

Si cum putea sa fie altfel decat magica, stralucitoare si puternica o luna care poarta amprenta numerologica a numarului 11 (noiembrie = luna a 11-a) si in care avem totodata si o luna plina in Taur? 11 este considerat un numar instinctual si magic, un numar divin, un numar al iluminarii si renasterii, un numar al constiintei superioare. Energia lui 11 este una minunata asa ca sa profitam de ea si sa ne transformam visurile in realitate actionand, planificand, dinamizandu-ne vietile in directiile pe care ni le dorim.

Trebuie doar sa facem pasii practici si necesari pe drumul pe care il simtim a fi al nostru, chiar daca acest lucru presupune sa ne invingem anumite frici si temeri.

Profitand de energia constructiva a lunii pline de pe 4 noiembrie 2017, vom putea culege rezultate concrete, tangibile, destul de curand. Cei care vor profita cel mai mult de prosperitatea adusa de luna plina de pe 4 noiembrie 2017 sunt semnele de pamant, cu precadere Taurul, care trebuie sa se mobilizeze si sa isi urmeze calea catre succes. Este pentru prima oara in ultima perioada de timp cand Taurul simte ca lumea este PENTRU, si nu IMPOTRIVA lui. Este adevarat ca toate planetele si aspectele astrale sunt de partea sa si il ajuta ca aiba parte fix de ceea ce are nevoie, dar munca si ambitia specifica sunt cele care isi vor spune ultimul cuvant.

Odata cu luna plina de pe 4 noiembrie 2017, vor fi numeroase oportunitati pentru a ne rotunji veniturile, pentru a straluci pe plan profesional, pentru a aduce dragostea in vietile noastre. O luna plina intr-un semn de pamant precum Taurul este perfect echivalenta cu abundenta. ABUNDENTA in toate formele ei…