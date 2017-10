NUMARUL zilei de nastere: Exista 9 tipologii in NUMEROLOGIE. Tu din ce categorie faci parte?

In sens larg, numarul zilei tale de nastere iti ofera o harta a vietii tale, pe care, daca o cunosti, aceasta iti poate influenta oportunitatile, posibilitatile si provocarile prin intermediul unor alegeri pe care le poti face constient si asumat.

Care este numarul nasterii tale?

Ca sa afli acest numar, tot ce ai de facut este sa insumezi toate numerele care compun data nasterii tale, pana obtii un numar dintr-o insgura cifra.

Exemplu - Numerologia zilei de nastere:

Numarul zilei de nastere, pentru Maria, care a venit pe lume in data de 20.03.1973, se calculeaza asa:

20+3+1973 = 1996

1+9+9+6 = 25

2+5= 7

Numarul Mariei este 7 si face parte din categoria Intelectualilor. Citeste mai departe descrierile celor 9 categorii numerologice ale zilei de nastere

1- Inovatorii

2- Pacifistii

3- Optimistii

4- Conformistii

5- Nonconformistii

6- Romanticii

7- Intelectualii

8- Curajosii

9- Artistii

Numarul 1 – Inovatorii

Persoanele care au numarul 1 ca numar al zilei de nastere sunt extrem de originale, mereu fascinate de idei noi si foarte indraznete. Aceste persoane vor fi mereu acelea care aduc in lume noi perspective. Ei sunt inovatorii. Sunt caracterizati de mult curaj si incredere de sine.

Atunci cand isi pun ceva in minte, nimic nu le mai sta in cale. Sunt persoane care preiau mereu initiativa si si-o asuma. Le sta bine in ipostaza de sefi sau lideri. Nu suporta ideea ca nu sunt cei mai buni in domeniul pe care si-l aleg. Aceasta este una dintre provocarile pe care le au de infruntat: a accepta ca in viata avem urcusuri si coborisuri si ca la randul sau, esecul este parte din existenta si mai mult decat atat, resortul care ne ajuta sa evoluam.

Lectie: Pastreaza-ti deschiderea pentru a invata prin intermediul celorlalti. Ideile lor se pot dovedi a fi la fel de bune ca ale tale.

Foto: Pexels

Numarul 2 – Pacifistii

Cei nascuti sub influenta energetica a numarului 2 sunt considerati, din punct de vedere numerologic „pacifistii”. Sunt persoane caracterizate de diplomatie si intelepciune. Ei aduc un echilibru necesar in aceasta lume. Prin filtrul gandiri lor, pacifistii reusesc sa gaseasca solutii echitabile, sa restabileasca ordinea si sa medieze conflicte ce pareau a nu avea rezolutie.

Se inconjoara de persoane asemanatoare lor. Au un nivel crescut al empatiei si se implica in cauze sociale adesea. Sunt foarte atenti la starile si nevoile emotionale ale celorlalti si se comporta cu multa grija fata de oameni. Investesc in prietenii si relatii stabile si se inconjoara doar de oameni care le impartasesc credintele si sistemul de valori. Au tendinta de a se izola atunci cand se simt amenintati din exterior si prefera sa fie mai degraba singuri, decat in relatii inconfortabile.

Sunt in mod natural foarte timizi, adesea introvertiti, de aceea trebuie sa invete sa fie mai curajosi si sa aiba mai multa initiativa. In mod natural prefera sa evite orice conflict, dar uneori nu este cea mai buna alegere pe care o putem face.

Lectie: Indrazneste sa te afirmi si sa ai mai multa incredere in tine. A face mereu pe placul celorlalti de dragul pacii, nu este intotdeauna cea mai sanatoasa alegere pentru binele nostru personal.

Numarul 3 – Optimistii

Persoanele influentate de energia numerologica a lui 3 sunt extrem de creative, sociabile si fermecatoare. Sunt persoane romantice si deschise, care reusesc sa stranga in jurul lor multa popularitate. Au puterea de a vedea oportunitatile chiar si in momentele mai dificile si asta reprezinta o forta interioara unica. Optimistii au puterea de a-si face ei singuri norocul prin alegerile mentale pe care le fac si in acelasi timp aduc o energie vindecatoare in lume.

Au tendinta de a se imprastia in prea multe dircetii uneori, fapt nu tocmai eficient pe termen lung. Trebuie sa invete sa se focuseze si sa nu se mai lase purtati de tot felul de impulsuri de moment.

Lectie: Invata sa te concentrezi si sa iti canalizezi energia cu mai multa eficienta. Invata sa actionezi mai strategic spre binele tau personal.

Citeste mai departe >>>