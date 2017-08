In relatiile stabile, onestitatea si dedicarea sunt ingrediente nelipsite. Sunt multi aceia care ne promit si luna de pe cer, insa putini aceia care reusesc sa se implice intr-o relatie amoroasa cu asumare.

Sigur, loialitatea este o trasatura care depinde de sistemul de valori al fiecaruia, insa in ceea ce priveste zodiile, 4 dintre acestea demonstreaza o persoanlitate dominata de tarie de caracter si onestitate in dragoste.

Horoscop: Top 4 zodii care nu te vor insela niciodata!

1. Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii cauta mereu stabilitatea si siguranta in relatii. Cand se indragostesc, taurii isi doresc sa puna bazele unei relatii de lunga durata. Nu sufera drama in relatii si nici sa joace tot felul de jocuri ale atractiei. Daca unui Taur ii place de cineva, acesta va fi pe deplin sincer in legatura cu sentimentele sale.

In relatiile lor amoroase, taurii sunt foarte autentici, comunica cu lejeritate cu partenerul/a iar aceasta deschidere le asigura un ingredient necesar relatiilor longevive. Tuarii sunt foarte sinceri si atunci cand ceva nu merge vor spune, vor incerca sa remedieze situatia si sa recladeasca o relatie care scartaie.

