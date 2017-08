In aceasta luna, doua evenimente astronomice majore ne bulverseaza vietile din punct de vedere astrologic. Chiar si semnele care de obicei sunt rezistente la schimbare (Taur si Fecioara) vor simti ca eclipsa din 21 august are puterea de a le dinamiza existenta, va aduce o infuzie de optimism si energie pentru planurile viitoare, pavand drumul spre o toamna satisfacatoare.

Ca puterea acestei eclipse sa fie maximizata, toate semnele sunt incurajate sa se intoarca catre intuitia lor si sa trateze evenimentele vietii cu sinceritate fata de ei insisi si fata de ceilalti.

Eclipsa de soare info:

O eclipsa totala de Soare va avea loc la 21 august 2017. Este cea de-a XI-a eclipsa totala de Soare din secolul al XXI-lea, dar a XIII-a trecere a umbrei Lunii peste Pamant, in acest secol. Va fi prima eclips totala de Soare care va trece peste Statele Unite ale Americii in secolul al XXI-lea. In Europa, eclipsa va fi vizibila in Europa de Nord-Vest in cursul serii sau la apusul Soarelui. (via Wikipedia)

Horoscop 2017 - Eclipsa de soare din 21 august 2017

Ceea ce simti, gandesti si spui devine destin asa incat ai grija la cuvintele tale, la actiunile tale si la calitatea oamenilor cu care iti petreci timpul. Cele doua eclipse ale acestei luni au puterea de a provoca o schimbare de durata. Iata in ce mod ne va influenta urmatoarea eclipsa, cea de soare din data de 21 august 2017:

Berbec - Horoscop august 2017

Berbecii sunt in centrul atentiei in aceasta perioada. Te simti energic si esti gata sa iti asumi riscuri pe care nu cu putin timp in urma nu erai pregatita sa ti le asumi. Ziua de 21 august, atunci cand se va produce eclipsa de soare, te va infuza cu o energie a puterii si increderii de sine. Foloseste aceasta energie pentru a proiecta un viitor plin de reusite.

Taur – Horoscop august 2017

Ganduri legate de dezvoltarea carierei tale te-au preocupat in ultimele luni si in aceasta perioada, acestea se intensifica. Energia celor doua eclipse te influenteaza sa accepti noile provocari care apar aducand cu sine si mai multa intelepciune. Eclipsa de soare din data de 21 august va straluci in casa familiei si a relatiilor in ceea ce te priveste. Simti ca vrei ceva nou de la viata, simti ca e momentul sa incepi un nou capitol si simt insufletire pentru a intreprinde pasii necesari in aceasta directie. In data de 25 august, Venus intra in Leu ceea ce va avea implicatii neasteptate dar bine-venite si asupra celor din Taur, Venus fiind planeta voastra specifica.

Foto: Shutterstock

Gemeni – Horoscop august 2017

Ai simtit multe dezamagiri in ultima perioada si aceste sentimente s-au intensificat odata cu eclipsa de luna din 7 august. In loc sa lasi ca toate grijile sa te acapareze, este mai bine sa te concentrezi asupra fiecarui aspect pe rand. Energia eclipsei de soare din 21 august te va ajuta sa pui ordine in viata ta si iti va lua presiunea de pe umeri. Vei simti o nevoie mai acuta de a te conecta cu persoane dragi de la care te poti astepta la un sprijin real acum si pe parcursul urmatoarelor luni.