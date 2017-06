Cei nascuti in perioada 22 iunie - 22 iulie poarta ca amprenta astrologica un Soare luminos in Zodia Rac. Sunt persoane extrem de atragatoare, caracterizate in general de sensibilitate, empatie, curaj, intuitie, imaginatie, loialitate si multe altele.

Trasaturile lor speciale ii recomanda pe cei din Zodia Rac si in postura de buni parteneri de cuplu.

1. Racii sunt protectori

Cei nascuti in zodia Rac sunt extrem de loiali. Acesta este unul dintre motivele pentru care iti doresti o astfel de persoana in viata. O persoana nascuta in Zodia Rac va face tot posibilul sa apere si sa ajute in caz de nevoie, pe cineva drag. Nu vor intoarce niciodata spatele unui prieten si in acelasi timp, in relatiile amoroase sunt realmente „trup si suflet”.

Spre deosebire de alte zodii, Racii manifesta aceasta trasatura rar intalnita – au capacitatea de a oferi celorlalti grija lor neconditionata.

In relatii pot deveni chiar gelosi, ceea ce poate fi considerata si o trasatura negativa, dar in realitate ei incearca sa protejeze ceea ce considera ca este al lor.

Foto: Shutterstock/ chekart

Foto homepage: Shutterstock/ Dzhulbee

2. Racii sunt tandri

Ca cel mai sensibil semn al zodiacului, Racul va face tot ce ii sta in putinta sa isi demonstreze dragostea sincera.

Din acest motiv, cei nascuti in Zodia Rac sunt cei mai tandri iubiti. Sa ai un iubit pe cineva din Zodia Rac este o sansa; exista o ceritudine pe care o stii in adancul sufletului - ca aceasta persoana va sti sa te iubeasca asa cum nimeni nu mai este capabil sa o faca. Intuitia este o alta trasatura a persoanelor nascute in aceasta zodie.

Ei nu au nevoie de cuvinte din partea persoanei dragi pentru a sti cum sa o iubeasca si de ce anume are ea nevoie; ei isi vor folosi in primul rand intuitia pentru a simti ce pot darui mai bine si mai frumos persoanei dragi. Femeile Rac sunt adevarate maestre ale intuitiei.

In cazul barbatilor, aceasta abilitate este de asemenea destul de rara si de aceea Racii devin atat de dezirabili.

3. Racii sunt visatorii zodiacului

Pentru ca sunt capabili sa ofere atat de multa iubire si mai ales pentru ca iubirea este cel mai important aspect al vietii lor, cei din Zodia Rac pot fi considerati „visatorii zodiacului”. Ei romanticizeaza adesea si isi fac planuri marete pentru momente de vis traite alaturi de partenere. Nu se multumesc cu banalitatea in dragoste si isi creeaza propria versiune de „poveste de dragoste”.

In tandem cu devotiunea lor, romanticismul devine un cocktail emotional savuros. Racii devin astfel iubitii ideali. Imaginatia si nevoia lor de stabilitate ii face sa se uite si catre viitor, astfel incat Racii devin adesea parteneri stabili si devotati.<3

4. Racii sunt empatici

Cei nascuti in Zodia Rac nu sunt doar amanti ideali ci si prieteni nemaipomeniti. Au o rara caracteristica printre barbati si anume empatia. Stiu sa asculte, au rabdare si sunt deschisi la alte perspective decat ale lor. Iar in relatiile de cuplu potrivite, persoanele nascute in Rac demonstreaza ca stiu sa fie si foarte buni prieteni si confidenti. In orice relatie, este important ca partenerul sa fie o persoana pe care sa stii ca te poti baza, poti avea incredere, iar acesta este unul dintre atuurile racilor.

Prietenii lor cei mai buni se bazeaza de asemenea pe ei, fiindca stiu ca la un pahar de vorba cu un rac gasesc spatiul pentru a-si linisti mintea si inima si de a gasi solutii potrivite la problemele lor.

5. Racii sunt ambitiosi

Orice Rac stie: „Daca e prea usor, inseamna ca nu merita.” Iata de ce adesea, o relatie cu un Rac poate sa aiba si o parte tumultoasa.

Ei sunt provocatori pentru cei din jur fiindca nu suporta sa li se spuna ce au de facut. Dar determinarea pe care o au de a se indrepta catre acele lucruri pe care ei le considera juste, devine o sursa de inspiratie si pentru persoanele apropiate lor. Daca ceva le sta in cale, aceasta reprezinta o motivatie pentru ei si nu un impediment. Chiar si in relatii, Racii isi doresc mai degraba sa lucreze asupra problemelor care se ivesc si nu sa cedeze. Daca ei considera ca acea relatie merita devotiunea lor, vor face tot posibilul pentru a depasi greutati impreuna cu persoana iubita.

