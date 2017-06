Numerologie: Cum sa iti afli NUMARUL SUFLETULUI si ce spune acesta despre tine?

Cum afli numarul sufletului?

In primul rand elimina toate consoanele numelui tau si apoi aduna echivalentul vocalelor ramase, dupa cum urmeaza:

1 pentru A

5 pentru E

9 pentru I

6 pentru O

3 pentru U

Sa luam de exemplu Amalia Diaconu.

In primul rand trebuie sa eliminam toate consoanele din acest nume. Rezultatul va fi: AAIA IAOU

Apoi trebuie sa adunam echivalentul numerologic al fiecarei litere si vom avea:

1+1+9+1+9+1+6+3= 31

Apoi reducem acest numar format din doua cifre la o singura cifra, tot printr-o adunare:

3+1= 4

Numarul sufletului pentru Amalia Diaconu este 4.

Interpertarea numarului sufletului: Ce spune numarul sufletului despre tine?

Numarul sufletului 1

Mai mult decat orice, oamenii care au numarul 1 ca numar al sufletului au dorinta imperativa de a fi primii in toate ariile vietii lor. Au o personalitate adesea excentrica. Le place sa iasa in evidenta si sa fie mereu in lumina reflectoarelor.

Adora sa experimenteze, sa incerce mereu senzatii noi. Sunt persoane foarte deschise care adera cu usurinta la perspective noi, ceea ce le da un farmec in ochii oamenilor care nu detin aceasta capacitate. Oriunde ar fi ies in evidenta si prin spiritul lor energic se fac usor remarcati si agreati. Cei care detin aceasta energie in sufletul lor au „talentul” de a frange multe inimi in drumul lor prin viata. Cu greu le poti castiga devotamentul maxim de vreme ce singura persoana carora ei sunt cu adevarat fideli sunt chiar ei insisi!

Numarul sufletului 2

Indivizii care au numarul sufletului 2 au o dorinta profunda de a avea tot timpul dreptate. Lumea lor se rezuma doar la alb sau negru si nu suporta jumatatile de masura. In relatiile cu ceilalti se ghideaza dupa dictonul: „Ori ca mine, ori daca nu, la revedere!”

Se pot lauda insa cu o claritate iesita din comun si cu un spirit mai degraba pragmatic. Stiu intotdeauna ce isi doresc, ce cale sa aleaga. De aceea, succesul pentru ei este o chestiune deja asigurata in viata. Faptul ca pot sa mearga mai departe fara atasamente fata de oameni sau perspective le permite sa evolueze cu repeziciune si sa isi atinga obiectivele. Stilul lor transant ii tine insa la distanta pe oameni. Acestia preferand sa nu intre in relatii prea apropiate cu aceia care detin energia numarului 2 in suflet.

Numarul sufletului 3

Cei care poseda numarul sufletului 3 sunt atrasi in mod profund de absolut tot ceea ce inseamna frumusete. Scopul lor aici pe Pamant este acela de a se delecta cu toate aspectele posibile ale placerii. Au o persoanlitate bahica, le place sa traiasca grandios si uneori chiar, opulent. Iubirile lor sunt pasionale dar in acelasi timp fulgeratoare, avand „talentul” de a rani multe inimi.

Datorita chemarii sufletului lor, multi dintre aceia care poseda numarul sufletului 3 se ocupa cu domenii artistice, transmitand importanta frumusetii in lume.

Numarul sufletului 4

Mai mult decat orice, cei care au numarul sufletului 4 tanjesc dupa stabilitatea emotionala si financiara. Ca rezulatat, ei se pot atasa uneori prea mult de oameni sau obiecte materiale. Frica lor de a-si asuma si riscuri ii poate duce in situatii unde se vor simti neputinciosi si blocati. Ei au tendinta de a ramane mai degraba pe calea pe care o cunosc fara a indrazni sa experimenteze ceva nou.

Visul pornit din suflet pentru astfel de persoane este acela de a-si construi relatii stabile si fructuoase cu oameni speciali. Odata intrat in sufletul cuiva dominat de energia numarului 4, ai putea sa fii sigur/a ca veti ramane prieteni pentru toata viata.

Numarul sufletului 5

Dorinta ascunsa a celor cu numarul sufletului 5 este… libertatea. Astfel, acesti oameni vor cauta tot timpul circumstante care nu le limiteaza sentimentul de libertate. Li se potrivesc munci unde nu au un program strict sau care sunt prea monotone, ci mai degraba locuri care le stimuleaza creativitatea si talentul de a iesi dintr-o perspectiva stramta pentru a privi dintr-o alta si de a veni mereu, cu solutia ideala la o problema.

In relatii vor da mereu „bir cu fugitii” la cel mai mic semn ca persoana de care intial erau foarte indragostiti, ar vrea ceva mai serios. Reusesc sa se descurce in viata datorita spiritului lor care este mereu in cautare de ceva nou. Sunt genul de persoane pentru care stabilitatea este mai degraba o corvoada si au nevoie in viata lor de persoane apropiate care sa le inteleaga aceasta nevoie.

Numarul sufletului 6

Numarul sufletului 6 este corespondentul persoanelor justitiare. Oamenii care se afla sub influenta acestui numar sunt extrem de empatici si nu sufera sa vada ca se comit nedreptati la adresa celor mai slabi.

De aceea vor sari mereu sa ia apararea unei persoane defavorizate. Se revolta si atunci cand sunt comise nedreptati asupra lor sau a celor apropiati si sunt gata sa intreprinda toate masurile posibile pentru a restabili dreptatea. Sunt persoane curajoase si demne, adesea lideri in toate aspectele vietii lor. Nu intamplator, aceste persoane isi vor alege adesea ca arie de actiune stiintele sociale, dreptul sau activismul.

Numarul sufletului 7

Numarul 7 este numarul iubirii neconditionate. Pentru multi dintre cei care poseda acest numar, viata nu este nimic altceva decat o aventura care are ca scop gasirea iubirii adevarate. Sunt in general persoane romantice si pline de sarm, extrem de speciale care emana o forma de atractivitate neobisnuita.

Sunt persoane care uneori demonstreaza o bunatate excesiva, caracteristica care uneori ii pune in situatii dificile, indepartandu-i de telul lor suprem – acela de a gasi iubirea adevarata, din moment ce in unele situatii oamenii le raspund cu rautate. Pentru ca in acelasi timp stiu sa ofere iubire, persoanele care poseda numarul 7 ca numar al sufletului, pot fi considerate parteneri ideali.

Numarul sufletului 8

8 este numarul celor care pretuiesc succesul mai mult decat orice in viata lor. Inca din copilarie viseaza sa ajunga pe celelalte culmi si muncesc mult pentru a-si atinge obiectivele.

Pot aparea ca fiind egoisti si fara scrupule, dar in realitate sunt foarte atenti si la nevoile celorlalti, tocmai pentru ca stiu cat efort este necesar pentru indeplinirea unui tel si cat de importanti sunt oamenii care pot da o mana de ajutor pe drumul spre succes. Cea mai mare dorinta a lor este aceea de a crea o viata cat mai prospera pentru ei insisi si pentru cei apropiati lor.

Numarul sufletului 9

Cei care sau nascut sub influenta numarului 9 au marea dorinta interioara de a transcede karma personala.

Acesti oameni sunt atrasi de spiritualitate si au capacitatea de a intra in contact cu adevaruri necunoscute simtului comun. Stiu sa traiasaca in prezent si in ciuda provocarilor, aceasta abilitate devine pentru ei o unealta pe drumul evolutiei. Mottoul lor personal in viata este: „Aminteste-ti sa te opresti din drum ca sa simti parfumul florilor.” Adesea devein calauzitori si surse de inspiratie si pentru ceilalti.