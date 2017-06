Horoscop vital: Viata e prea scurta, dragi zodii... asa ca iata ce trebuie sa faceti!

Viata e prea scurta, dragi zodii... asa ca iata ce trebuie sa faceti:

Berbec – Viata e prea scurta ca sa te agati de manie si ranchiuna ori de cate ori nu iti convine ceva. Elibereaza-te de convingerea ca ceilalti sunt responsabili pentru ceea ce ti se intampla si invata sa fii mai bun si mai iertator. Ti se pare ca tu esti intotdeauna cel provocat, dar nu iese fum fara foc. Gestionarea emotiilor, chiar si a celor negative, este secretul unei vieti fericite pentru Berbec.

Taur – Viata e prea scurta, draga Taur, pentru orgolii. Lasa deoparte egoul si pretentiile pe care le ai de la ceilalti si iesi din carapacea ta de vanitate. Nu, nu trebuie sa ai intotdeauna dreaptate. La ce folos? Invata sa ii asculti, sa ii intelegi, sa te pui in pielea celor din jur si deschide-te catre ei. Iubind neconditionat, ti se va raspunde cu iubire neconditionata.

Foto: Irina Alexandrovna /Shutterstock

Gemeni – Viata e prea scurta, draga Gemeni, ca sa nu simti ca iubesti 100%, din toti porii fiintei tale. Nu mai fugi de iubire si invata sa iti accepti sentimentele, dandu-le curs. Poate ca iarba este intotdeauna mai verde de cealalta parte a gardului fiindca a fost mai bine ingrijita. Iubirea are nevoie sa fie intretinuta. Asuma-ti responsabilitatea ei si ii vei culege roadele bogate.



Rac – Draga Rac, viata este prea scurta ca sa te lasi prins in griji, nelinisti si suparari, mai ales daca ele nu sunt ale tale neaparat, ci apartin in mare parte celor din jur. Nu mai accepta lucruri care nu te fac fericit, ia-ti in propriile maini destinul. Construieste-l asa cum iti doresti tu. Invata sa fii mai selectiv si sa spui “da” si “nu” in favoarea ta si a vietii tale in primul rand. Nu ai nevoie de aprobarea nimanui ca sa fii fericit.

Leu – Viata e prea scurta, draga Leu, ca sa o irosesti alergand numai dupa recompense materiale si merite in vant. La un moment dat, succesele nu vor mai tine de cald. Invata sa apreciezi si sa pretuiesti mai mult compania celorlalti, dar si sa investesti in relatiile pe termen lung cu ei. Investeste si in sufletul tau.

Fecioara - Viata nu este intotdeauna de a avea totul sub control, draga Fecioara. Invata sa te lasi purtata de ritmul vietii fara a te mai stresa si a-ti face calcule peste calcule. Oricum ar fi, ajungi tot in acelasi punct. Precautia este buna intr-o oarecare masura, iar din cand in cand frumusetea vietii consta tocmai in a incalca regulile. Experimenteaza si traieste!