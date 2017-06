A ne indragosti este unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume si in acelasi timp un eveniment care ne consuma emotional si ne ridica la fileu provocari dificile, pe cat de multa frumusete aduce in vietile noastre. Iata cum reactioneaza fiecare zodie atunci cand nemiloasa sageata a lui Cupidon loveste jucaus si nemilos in acelasi timp.

Horoscopul dragostei pasionale: Cum se comporta fiecare zodie atunci cand se indragosteste

Berbec (19 martie – 19 aprilie)

In ciuda caracterului lor puternic si decis, persoanele din zodia berbec nu vor fi ocolite de sentimente fulgeratoare si devoratore de iubire fata de o persoana de vis.

Atunci cand li se intampla, spiritul luptator al celor din Berbec nu va inceta sa se manifeste, ba din contra, iubirea le confera un magnetism irezistibil. O persoana din zodia Berbec va face aboslut tot ce ii sta in putinta sa cucereasca inima persoanei iubite.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cand se indragostesc nebuneste, taurii traiesc cu mare intensitate si incantare aceste momente.

Pentru ca sunt in mod natural persoane atrase de frumusete si arta, aceasta perioada ii va stimula foarte tare din punct de vedere creativ, iubirea transformandu-i in trubaduri cu capul in nori, pe deplin abandonati pasiunii. Din ambitie si siguranta de sine vor aplica absolut toate strategiile pentru a putea ajunge in preajma persoanei dorite si pentru a o cuceri.

Viseaza cu ochii deschisi si nu se lasa pana nu isi implinesc la modul real, pasiunea si dragostea fata de persoana dorita, eforturile lor transformandu-se de cele mai multe ori in povesti de dragoste ca in filme.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Gemenii sunt foarte dulci atunci cand se indragostesc. Daca in general ei sunt foarte increzatori si asertivi in relatie cu oamenii, sentimentul de a fi indragostiti le trezeste latura vulnerabila.

Sunt aspecte ale persoanlitatii lor pe care nu au avut prea des ocazia sa le scoata la iveala, ceea ce ii sperie si ii deruteaza.

In fata persoanei iubite devin timizi si stangaci, iar purtarea lor este in sine un indicator pentru ceea ce poarta in suflet. De cele mai multe ori, acest haos emotional aduce cu sine si o forta irezistibila, in acelasi timp… suava.