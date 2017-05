Horoscop IUNIE 2017 pentru toate zodiile

Horoscop - Iunie 2017

Berbec

In iunie 2017, problemele de familie vor fi centrale pentru persoanele nascute in zodia Berbec. Veti avea nevoia sa va reorganizati relatiile cu cei mai apropiati. Va fi un moment cand va veti trasa cu claritate, propriile limite si asteptari pe care le aveti din partea celorlalti. Cariera nu va reprezenta un aspect dominant pentru voi in iunie 2017. Jupiter este favorabil relatiilor amoroase si daca vreti sa stabiliti ceva mai clar impreuna, este timpul sa faceti primul pas. In cee ace priveste sanatatea, incepeti vara plini de energie.

Foto: Pexels

Foto homepage: Flickr/ BagoGames

Taur

Taurilor le este rezervat un iunie 2017 de succes, cand se vor concentra pe job si alte proiecte. Uranus si Neptun vor avea un impact major asupra progresului lor in zona profesionala. Finantele se vor dovedi de asemenea pe un trend ascendent si optimist, un trend ce se va mentine pe parcursul intregii veri. Relatiile amoroase vor fi ca si pana acum, „complicate”, in ceea ce ii priveste pe tauri. Cat despre sanatate, la acest capitol sunteti de invidiat.

Gemeni

Cei care s-au nascut in Zodia Gemeni vor trebui sa se concentreze mai mult asupra problemelor de familie si asupra chestiunilor psihologice interconectate cu acestea. Veti fi provocati ca in sfarsit, sa puneti in discutie si sa gasiti solutionari, pentru probleme de familie care va framantau de mai demult. Viata maritala va fi de asemenea turbulenta. In ceea ce priveste finantele insa, succesul va fi asigurat in luna iunie. Si in ceea ce priveste sanatatea veti sta foarte bine.

