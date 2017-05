Super Luna Noua in Gemeni – mai 2017 – Vremea noilor inceputuri

Aceasta Super Luna Noua va aduce cu sine o furtuna emotionala care ne va curata de trecut pentru a face loc unei nou etape in viata fiecaruia dintre noi.

Ce este aceea o Super Luna?

Super Lunile se intampla din punct de vedere astronomic atunci cand pe orbita sa, satelitul se apropie cel mai tare de Pamant. Acestea sunt momentele cand Luna se afla mai aproape (adica la perigeu). De aceea, pe faza de Luna plina la perigeu, aflandu-se la perigeu, Luna se vede mai mare.

Luna noua este faza Lunii in timpul careia Luna, in revolutia sinodica, care dureaza 29,53 de zile, se afla intre Pamant si Soare. In timpul acestei faze, ea nu se afla, prin urmare, pe cerul nocturn. In timpul zilei, faptul ca fata vizibila nu este iluminata de Soare si se afla aproape de discul solar, o face dificil de observat cu ochiul liber.

Foto: Pexels

Astrologie: SUPER LUNA NOUA si influenta ei

Intotdeauna, Luna Plina si Luna Noua reprezinta inceputul si sfarsitul unui ciclu, iar impactul energeiei lor se resimte asupra noastra pentru luni sau chiar ani. Aceasta Super Luna Noua in Gemeni semnifica din punct de vedere astrologic, incpeutul unor noi cicluri de viata fiecaruia!

Dar pentru a ne angrena intr-un nou inceput, este nevoie sa ne curatam de energia trecutului. Luna Plina in Scorpion din data de 10 mai 2017 a fost cea care a adus la suprafata aspecte ale vietii mai vechi, care cereau vindecarea. Iata de ce, in vietile multora dintre noi am observat cum teme mai vechi si-au facut aparitia, cerand parca, solutionarea. Multi dintre noi am fost manati de o energie puternica spre o asumare si impacare cu trecutul.

Anul acesta, Super Luna Noua din 25 mai va fi urmata de o alta Super Luna Noua, in iunie. Vom fi invaluiti de o puternica energie selenara si astfel urmatorele cateva saptamani vor fi foarte intense pentru noi, fiindca luna este cea responsabila pentru emotiile si sentimentele noastre, avand o mare influenta pe acest plan al existentei. Luna patroneaza tarmul nevazut al vibratiilor si poate sa atraga spre suprafata aspecte ascunse ale subconstientului.

Imagine: Tumblr rainbowclashart

Luna ne provoaca sa fim atenti la intuitia noastra si la aspectele spirituale ale vietii. Este nevoie sa facem schimbari la cele mai adanci niveluri ale subconstientului.

Cum aceasta Luna Noua este pusa sub semnul Zodiei Gemeni, vom fi ghidati sa ne focusam mai mult asupra intuitiei noastre. Aceasta Luna Noua ne va fi de folos in a ne clarifica ideile si proiectiile pentru viitor. Ne va ajuta sa ne punem mai mult in legatura cu noi insine

Este important sa intelegem ca gandurile noastre nu ne apartin cu adevarat; intr-un fel, gandurile noastre sunt precum o apa care ne inconjoara, iar gandurile catre care gravitam sunt acelea care se potrivesc cu vibratia ce o emanam. Iti recomandam pe acest subiect si Legea atractiei explicata pe intelesul tuturor! Intelege rolul frecventelor emotionale in manifestarea dorintelor.

Aceasta luna noua va fi o provocare pentru noi. Ne forteaza sa vedem ca nu Universul este cel care ne face sa suferim, ci gandurile pe care noi le alegem ne fac sa suferim, explica si site-ul de spiritualitate foreverconscious.com.

Foto homepage: Pexels