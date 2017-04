Horoscop: Top 10 motive pentru care Zodia Taur este cea mai buna!

Persoanele nascute intre 21 aprilie si 21 mai sunt nascute sub semnul zodiacal al Taurului. Toate persoanele nascute in Zodia Taur sunt constiente de farmecul lor! Cei nascuti cu Soarele in Taur si in cea mai frumoasa perioada a anului, considera ca zodia lor este cea mai buna a Horoscopului.

Top 10 caracteristici ale celor nascuti in ZODIA TAUR

Iata de ce se se mandrresc cei din Taur cu semnul lor astrologic:

10. Taurii sunt buni la suflet

Taurii sunt caracterizati de bunatate sufleteasca. Sunt calzi si bine intentionati fata de oameni. Iar daca ai un prieten Taur, poti sa ii acorzi increderea ta, fiindca taurii sunt oameni pe care poti conta. Ar face orice sa ajute o persoana care merita, fara sa ceara lamuriri si fara sa astepte ceva in schimb.

9. Taurii sunt rabdatori

Taurii sunt cunoscuti si pentru capacitatea lor de a-si gestiona eficient rabdarea. Ceea ce este cu adevarat o virtute! Aceasta caracteristica a lor se manifesta in diverse aspecte ale vietii, fie in chestiuni importante cum ar fi relatiile cu ceilalti sau afaceri, fie in aspecte mai subtile, cum ar fi capacitatea de a se bucura de un moment de pace si liniste, admirand ceva frumos, fara sa se gandeasca cu nerabdare la altceva.

Nu se enerveaza fara motiv si nu sunt impulsivi. Dar odata ce un eveniment le provoaca furie, vor reactiona realmente precum un taur adevarat.

8. Taurii sunt determinati si ambitiosi

Persoanele nascute in Zodia Taur sunt cunoscute pentru determinarea lor. Ei vor depune toate eforturile si vor face todeauna pasi care sa ii conduca catre idealurile lor. Iar stabilitatea lor, impreuna cu loialitatea si determinarea, sunt atuuri care ii aqjuta sa isi indeplineasca toate visurile. Este imposibil sa deviezi un taur de la calea sa. Nu isi pierde niciodata focusul.

7. Taurii au simtul frumosului

Planeta care patroneaza Zodia Taurului este Venus. Venus simbolizeaza frumusetea si dragostea. Iata de ce, persoanele nascute in aceasta zodie sunt norocoase sa detina si un deosebit simt pentru frumos. Taurii au o fire artistica si iubesc absolut toate aspectele magice si placute ale vietii.

Au un simt estetic dezvoltat si asta poti observa in felul cum se imbraca, cum isi decoreaza casele sau prin intermediul fotografiilor pe care le posteaza pe retelele de socializare. Adesea, taurii se vor implica in activitati artistice si creative, iar multi dintre acestia vor face cariera in domeniu.

6. Taurii sunt stabili

Fiind un semn de pamant, taurii iubesc sa se simta in stabilitate, sa simta ca detin controlul vietii lor, ca au conforul si siguranta care le asigura pofta de viata, curajul de a intreprinde diverse activitati si de a fi ei insisi.

In aceeasi idee, din punct de vedere psihologic, persoanele nascute in Tuar sunt mereu consistente cu privire la ceea ce spun sau fac. Daca o treaba trebuie facuta, poti sa ai incredre intr-un taur ca o va duce la bun-sfarsit. Daca incep ceva, nu vor lasa munca pe jumatate facuta. Aceasta persevernta a lor ii face sa fie foarte functionali si "de baza" in orice situatie s-ar implica. Si fac acest lucru asumat.

5. Taurii iubesc pacea

Taurii sunt unul dintre cele mai gentile si pacifiste semne ale zodiacului. Sunt rare momentele cand ei isi peird temperamentul, chiar daca intr-adevar, in acele clipe furia lor este de temut. Daca un taur se enerveaza, este cu siguranta un motiv bine-intemeiat in spatele furiei lor. Peste toate insa, taurii prefera mereu armonia, intelegerea si pacea. Este si motivul pentru care orice suparare reusesc sa o depaseasca foarte repede si mai mult decat atat, se straduiesc foarte tare sa mentina o atmosfera de intelegere in relatiile lor. Au la propriu fobie de cearta si divergente.

