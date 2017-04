Top 3 zodii care se descurca excelent la capitolul dragoste in luna lui Prier si care se bucura de zile infloritoare si prospere pe plan sentimental in cea de-a doua luna a primaverii:

Rac

Chiar daca este posibil sa traversati anumite turbulente la inceputul lunii, acestea au un efect MINIM. Relatia ta de dragoste iti dovedeste cat de stabila si trainica este si ce norocoasa esti ca ai acasa un partener intelegator si iubitor. Munca te poate solicita in exces in perioada urmatoare, dar beneficiezi de tot sprijinul partenerului de viata care iti preia din responsabilitatile domestice. In plus, acesta este dispus sa te ajute si sa te sustina pentru a-ti indeplini visurile profesionale. Aprilie 2017 este momentul oportun si pentru ca Racul sa aiba parte de claritatea emotionala si mentala mult dorita in dragoste. Acesta trage linie si face clar distinctia intre lucrurile de care are nevoie si lucrurile pe care si le doreste.

In ceea ce ii priveste pe nativii Rac single, norocul le bate la usa in luna aprilie. Acestia au sanse mari sa isi intalneasca persoana visurilor in urmatoarea perioada de timp. Drumul lor se intersecteaza cu cel al unei persoane interesante, de care se simt puternic atrasi si cu care impartasesc aceleasi perspective spirituale si cultural. De asemenea, este posibil ca aceasta sa fie o persoana care activeaza in acelasi domeniu profesional, dar cu un statut mai inalt.

Chiar daca se realizeaza in circumstante aparent banale, intalnirea voastra este una exceptionala, un adevarat tete-a-tete al dragostei, unde mintile se completeaza una pe cealalta si sufletele se deschid si se confeseaza. In mod natural si firesc, apare si propunerea de a incepe o relatie de lunga durata sau chiar de a va cunoaste mai bine mergand impreuna intr-o calatorie in tara sau in strainatate. Bucura-te de ceea ce ti se intampla, insa lasa loc si pentru un strop de ratiune atunci cand vine vorba de luat decizii pe termen lung .