Horoscop: Care este adevarul despre PERSONALITATEA ZODIEI tale?

Zodia Berbec

Mentalitatea berbecilor este aceea a invingatorilor. Ei simt ca pot sa cucereasca toata lumea, ca nimic nu le poate sta in cale si ca merita succesul. Nu se lasa batuti niciodata si au un respect de sine bine definit, care ii ajuta sa isi pastreze calmul si increderea in orice situatie si indiferent ce s-ar spune despre ei. Pentru oamenii care nu ii cunosc ar putea sa para infumurati si chiar autoritari, dar au inimi mari si ii vor proteja si pretui mereu pe cei pe care ii iubesc.

Zodia Taur

Taurii ar putea parea incapatanati si neclintiti, dar lor le place sa faca lucrurile in felul lor. Au un sistem de valori foarte bine definit care ii ghideaza in viata personala si in profesie. Sunt atrasi de frumos, de bogatie si pretiozitate. Pentru ei loialitatea si increderea conteaza foarte tare iar daca sunt dezamagiti de un anume comportament, nu vor ezita sa rupa relatii si sa mearga mai departe. Nu se deschid sufleteste cu usurinta, asa incta considerati-va speciali in inima unui Taur, daca acesta iti dezvaluie aspect ale personalitatii sale pe care de obicei le tine ascunse.

Zodia Gemeni

Gemenii sunt greu de inteles de catre ceialti. Adora sa isi petreaca timpul intre prieteni sis a socializeze, sa cunoasca oameni noi si sa isi exprime public ideile – intr-un cuvant le place sa isi traiasca viata la maxim. Au o personalitate carismatica si calda care magnetizeaza. Sunt in acelasi timp si foarte independenti, au nevoie sa exploreze si sa isi pun in aplicare ideile pe cont propriu. Gemenii cred ca fericirea este esenta vietii.

Zodia Rac

Racii par seriosi si inabordabili uneori, dar de fapt in spatele cochiliei lor ce pare dura se ascunde o personalitate jucausa si multa sensibilitate. Racii par de asemenea sentimentali si prea sensibili, insa tot ceea ce ei isi doresc este sa iubeasca si sa fie iubiti. Au tendinta de a se incojura cu oameni sinceri si inocenti si ii Evita pe cat posibil pe cei manipulatori si perfizi. Sunt dotati cu inteligenta emotionala si acest lucru ii ajuta sa ii repereze cu usurinta pe oamenii falsi.

Zodia Leu

Leii apreciaza intr-adevar sa se afle in lumina reflectoarelor, sa primeasca atentie, sa se simta preciati si iubiti. Chiar daca au aceasta exuberanta, nu fac lucrurile cu aroganta ci cu o naturalete atragatoare, cee ace ii face sa fie foarte iubiti de catre cei din jur. Isi fac prieteni buni si increzatori si la randul lor, stiu sa aprecieze calitatile oamenilor din jurul lor. Au o fire independenta si increderea de sine ii ajuta sa isi atinga cu usurinta obiectivele.

Zodia Fecioara

Fecioarele sunt analitice, contemplative si cu o gandire logica; persoanele din Zodia Fecioara sunt capabile sa gaseasca solutii fezabile pentru orice problema. Persoanele din aceasta zodie se uita la lume dintr-o perspectiva logica si practica si nu lasa ca emotiile lor sa transpara mai ales in spatiul public. Fecioarele pot parea rigide si de neclintit, dar le poti convinge prin argumente practice. Adora sa isi petreaca timpul in compania persoanelor inteligente si sa poarte conversatii fructuoase. Nu le dau sanse celor din jur daca nu simt ca au o conexiune cu acestia.

Zodia Balanta

Balantele iubesc echilibrul si se straduiesc sa il creeze in tot ceea ce fac. Ei creeaza armonie pentru ei insisi dar si pentru ceilalti. Persoanele nascute in Zodia Balantei isi lasa amprenta asupra lumii influentand-o in moduri pozitive si nu lasa ca negativitatea din jur sa aiba o influenta asupra lor.

Desi uneori par impulsive, persoanele din zodia Balantei sunt caracterizate de serenitate. Sunt persoane foarte de incredere, gata oricand sa sara in ajutor cuiva care are nevoie.

Zodia Scorpion

Scorpionii au o natura misterioasa care starneste curiozitatea si atractivitatea. Chiar si dupa cateva conversatii cu ei, tot nu vei reusi sa ii citesti cu usurinta.

Persoanele din Zodia Scorpion cunosc arta seductiei si se pot folosi de atuurile lor pentru a obtine diverse avantaje. Au si o latura inocenta si timida care iese la iveala in momentele lor de vulnerabilitate. In iubire au nevoia constanta de a primi confirmari.

Zodia Sagetator

Sagetatorii iubesc aventura si se afla intr-o continua miscare. Se plictisesc foarte repede si de aceea au constanta nevoie de schimbari si aspecte care sa le stimuleze curiozitatea si creativitatea. Sagetatorii cred ca viata trebuie traita din plin si au tendinta de a face uneori gesturi impulsive si necugetate. Cel mai adesea isi urmeaza instinctele si iau decizii bazate pe intuitie, mai degraba decat ratiune.

Zodia Capricorn

Persoanele nascute in Zodia Capricorn au o etica a muncii foarte bine dezvoltata si de aceea sunt foarte apreciati in orice mediu s-ar afla. Uneori sunt absorbiti de munca lor incat uita de orice altceva. Tot ceea ce realizeaza un Capricorn din punct de vedere profesional atinge perfectiunea si mai mult decat atat, sunt printre putinii care muncesc cu placere.

Ei cred in puterea lucrului bine - facut si dedicatie. Aceeasi conduita exemplara o au si in ceea ce priveste relatiile cu prietenii si familia. Investesc energie, devotament si iubire si fac acest lucru cu darnicie.

Zodia Varsator

Varsatorii suunt firi revolutionare si deosebit de inteligente. Adora sa aiba conversatii inteligente cu oamenii caci se simt stimulati si inspirati.

Uneori par inchisi din punct de vedere emotional dar odata ce se deschid in fata cuiva isi arata toata vulnerabilitatea. Adora sa calatoreasca, sa cunoasca oameni noi si culturi noi, sa se imbogateasca prin experiente noi si fructuoase.

Zodia Pesti

Pestii au o natura foarte profunda si analitica, traind intr-un univers doar al lor, plin de semnificatii creative. Sunt sensibili si grijuliisi vor sari oricand sa ii protejeze pe „ai lor”. De asemenea le este caracteristica gandirea analitica si demonstreazao inteligenta sclipitoare in domeniile unde activeaza.

Datorita aurei lor sensibile si visatoare, persoanele din Zodia Pesti emana un magnetism unic, facandu-i pe cei din jur sa se indragosteasca adesea iremediabil.