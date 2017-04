Horoscop: Top 5 cele mai creative zodii ale zodiacului

Creativitatea se manifesta in numeroase forme si este forte greu sa o clasificam sau ierarhizam. Cinci dintre zodiile Horoscopului sunt insa adevarate artizane ale gandirii creative, iar cei nascuti in aceste zodii sunt aceia care reusesc sa propulseze intreaga lume spre expansiune si evolutie pe toate planurile.

Acestea sunt cele mai creative zodii ale zodiacului:

1. Zodia Leu

Cei nascuti in Zodia Leu demonstreaza o creativitate debordanta pe care o manifesta in tot ceea ce fac si in fiecare minut al vietii lor.

Persoanele nascute in zodia Leu au un talent nemaipomenit de a realiza lucruri extraordinare cu foarte putine resurse. Persoanele din Zodia Leu sunt creative in absolut orice domeniu, fie ca vorbim de arte fie ca vorbim de zona afacerilor si antreprenoriatului. Acestea stiu sa adauge tot timpul un strop din individualitatea lor in absolut tot ce fac si astfel le recunosti cu usurinta stilul. Adesea, ceea ce creeaza se transforma in marci ale reusitei.

2. Zodia Taur

Taurii iubesc tot ceea ce este frumos, iubesc calitatea si luxul. Persoanele nascute in aceasta zodie sunt capabile sa creeze opere de arta remarcabile. Adesea activeaza in zona artelor vizuale, design si literatura.

Spre deosebire de alte zodii, Taurii au incredere de sine si tenacitate care ii ajuta sa castige succesul in domeniul creatic ales. De asemenea, persoanele nascute in aceasta zodie sunt si foarte muncitoare si reusesc sa isi duca ideile inovatoare la bun sfarsit.

3. Zodia Pesti

Persoanele din zodia Pesti traiesc intr-o lume de vis care este doar a lor. Se intampla adesea sa fie deconectati de oamenii din jurul lor, in timp ce gandurile le zboara spre idei si perspective doar de ei intelese.

Foto: Shutterstock

Aceasta izolare le confera si capacitatea de a gasi cu usurinta solutii creative, adesea inovative si surprinzatoare. Pestii isi manifesta creativitatea in stiintele exacte, in arta si literatura.

