Venus in conjunctie cu Soarele – Un nou ciclu de 8 ani al lui Venus, RENASTEREA INIMII

Venus a fost in conjunctie cu Soarele 4° in Berbec in data de 25 martie, iar acest moment coincide practic cu inceputul unui nou ciclu de 8 ani al Planetei Venus.

Aceasta semnifica inceputuri in dragoste, frumusete, bani si sistem de valori. Ce este un ciclu al lui Venus? Asemenea Lunii, Venus trece prin mai multe faze, in functie de pozitionarea sa fata de Soare.

O conjunctie a lui Venus cu Soarele, atunci cand Venus se afla in retrograd se numeste o conjunctie inferioara, ceea ce este echivalentul unei Luni Noi. Dar, daca un ciclu lunar dureaza 29 de zile, un ciclu Venusian dureaza 18 luni iar un ciclu complet (o serie de 5 cicluri ale lui Venus) dureaza 8 ani.

Acum 8 ani, in martie 2009, Venus s-a reunit cu Soarele la 7° in Berbec. Ce ti s-a intamplat atunci?

Drumul lui Venus in jurul Soarelui deseneaza un trandafir cu 5 petale pe cer, asa cum privim de pe Pamant. La fiecare 8 ani, Pamantul si Venus „se saruta” pentru a forma o noua petala, iar Venus revine la aceeasi pozitie pe cer, aratand inca o data energia magnifica a acestei planete care semnifica: frumusetea si dragostea.

Noul ciclu al lui Venus: Un nou inceput in Dragoste

Acest ciclu particular al lui Venus porneste din Zodia Berbec, primul semn al zodiacului, asa incat asteptati-va la noi inceputuri in dragoste.

Marcat de acest nou ciclu al lui Venus, 2017 va fi anul dragostei. Cei care avem planete sau unghiuri apropiate de 4° in semne cardinale (Berbec, Rac, Balanta si Cpricorn) vor fi in mod special bine-cuvantati cu dragoste in acest an. Dar pentru toti, acest nou ciclu al lui Venus va aduce ceva nou in viata: relatii, romantism, frumusete, bani, posesiuni si valori.

Semnul Berbecului reprezinta potentialul nelimitat al vietii - fiecare zi este o aventura si fiecare moment trebuie trait la maxim.

Venus, pornind un ciclu nou in prima decada a zodiei Berbec reprezinta inocenta si puritatea inimilor noastre. Suntem acum pregatiti sa lasam trecutul in urma si sa o luam de la capt cu incredere ca tot ceea ce ne dorim mai frumos se va manifesta in urmatorii 8 ani.

Astrobutterfly.com spune ca aceasta este una dintre cele mai importante momente ale anului in materie de Astrologie. Aceasta conjunctie s-a intamplat imediat dupa Echinoctiu si inainte de prima Luna Noua a anului astrologic – 27 martie. Toate aceste sincronicitati astrologice vorbesc despre un nou inceput si energia noului cu care ne imbie dansul planetelor. Trebuie deci sa ne urmam chemarile inimii!





Foto: jeronimo sanz

Din punct de vedere spiritual, in acest moment noi experimentam o renastere metafizica a inimii. Toate aceste noi faze – Luna Noua, Venus Noua sunt intunecate fiindca astrii nu sunt vizibili pe cerul noptii. Venus va fi invizibil pe cer pana pe data de 29 martie, asa incat, in aceste zile este bine sa reflectezi la ceea ce inseamna energia acestei planete pentru tine. Ce rol joaca energia acestei planete in viata ta: iubirea, romantismul, dragostea pentru frumos? Care sunt valorile tale personale? Cum se reflecta aceste aspecte in viziunea ta despre abundenta, bani si resurse?

In urmatoarele trei saptamani, Venus isi va relua mersul direct si pana atunci, indrazneste sa iti pui intrebarile corecte cu privire la viitorul tau si ceea ce iti doresti. Cantareste bine ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine si deschide poarta unui nou inceput mai luminos si infloritor. Orice iti va aparea in viata acum, iti va aparea cu un motiv bine intemeiat.

Citeste mai departe >>>