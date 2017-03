Luna cand ne-am nascut poate spune enorm de multe lucruri despre personalitatea noastra. A determina caracteristicile definitorii ale unei persoane in functie de luna cand s-a nascut reprezinta de asemenea o practica in numerologie.

Luna cand ne-am nascut ne determina multe alegeri in viata, de la cariera, pana la atitudinea noastra in legatura cu anumite lucruri. De exemplu, oamenii nascuti in luna iulie sunt in general mai optimisti, iar vibratia lor este una solara.

Ianuarie

Daca te-ai nascut in luna Ianuarie, numarul vietii tale este 1. Esti o persoana independenta, analitica si nascuta sa devii un lider. Iesi in evidenta, te distingi de mare majoritate si esti apreciata pentru creativitatea ta, pentru ingeniozitate si abilitatea de a face ca lucrurile sa se intample.

Oamenii te urmeaza si se lasa inspirati de tine, fiindca esti de asemenea o persoana carismatica si te respecta pentru puterea ta de munca si pentru ambitia ta.

Foto: Pexels

Februarie

Daca te-ai nascut in luna februarie, numarul 2 te influenteaza major. Esti o persoana empatica si ai abilitati metafizice. Esti o persoana care pune mare accent pe relatii, iar o relatie de cuplu fericita este tot ceea ce conteaza pentru tine.

Cei nascuti in februarie ofera multa iubire si grija, sunt iubitori si carismatici. Esti o persoana calma, timida si discreta, dar acesta este un farmec cu greu de egalat, pentru ca in aceeasi masura ai un curaj interior care poate sa mute munti din loc. Iar acest lucru da incredere celor din jur care stiu ca se pot baza pe tine. Esti o persoana sensibila, iubitoare de frumos. Romantica in interior si plina de farmec.