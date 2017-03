Semnificatii spirituale ale fazelor lunii: Ce inseamna cand ZIUA TA coincide cu LUNA PLINA

Cand o luna plina sau o luna noua coincid cu data zilei tale de nastere, efectele pot fi extrem de puternice si FAVORABILE

In astrologie, luna reprezinta felul cum iti procesezi emotiile si sentimentele si de asemenea reprezinta senzatia ta de securitate in viata. Luna semnifica natura ta intuitiva si creativitatea.

Ziua ta de nastere reprezinta practic celebrarea intoarcerii Soarelui in exact acelasi punct in care a fost cand tu te-ai nascut. De aceea, atunci cand aceasta puternica energie se imbina cu energia unei luni pline ce coincide cu ziua ta de nastere, asteapta-te la niste efecte puternice si deosebit de benefice.

Ce inseamna daca ziua ta coincide cu o Luna plina?

Cand Luna plina coincide si cu ziua ta de nastere, aceasta inseamna ca anul tau nou va fi plin de multe recompense, realizari si sarbatoare. Va fi un an al abundentei si reusitelor. Va fi un an cand vei simti cum, pe buna dreptate, toate eforturile tale vor fi rasplatite. Din punct de vedere energetic, anul tau va semana cu o primavara care infloreste si coloreaza totul in jur. Luna plina anunta de asemenea numeroase oportunitati care se vor ivi pentru tine: ti se vor deschide usi si toate planurile se vor lega cu usurinta.

De asemenea, a avea o luna plina de ziua ta, inseamna si un an al unui nou inceput in viata ta si implicit un moment cand vei incheia un capitol. Tot ceea ce se va intampla in noul iti va fi insa favorabil si nu ai niciun motiv sa iti fie frica de nou sau nereusita.

