Horoscopul dragostei – Primavara 2017. Cum influenteaza Venus retrograd fiecare zodie

Horoscop – Primavara 2017. Iata cum influenteaza Venus retrograd fiecare zodie

Horoscop – Primavara 2017: Berbec 21 martie – 19 aprilie

Cu Venus retrograd in semnul Berbecului nu se anunta o perioada foarte incurajatoare in ceea ce priveste dragostea pentru persoanele nascute in aceasta z odie. Aceasta situatie va dura pana in jurul datei de 15 aprilie. Astfel, in prima jumatate a primaverii, chiar daca te afli intr-o relatie, tu te vei concentra mai putin asupra dinamicii de cuplu.

In data de 11 aprilie vom avea o luna plina in sectorul parteneriatului in ceea ce ii priveste pe cei din Berbec, fapt care din punct de vedere astrologic poate sa aduca revelatii cu privire la ceea ce iti doresti, daca nu te afli inca intr-un cuplu. De asemenea va provoca revelatii cu privire la aspectele din cadrul relatiei la care mai ai de lucrat, daca esti intr-un cuplu.

In a doua jumatate a perioadei de primavara lucrurile incep sa se simta mai bine in plan amoros, iar deja din luna iunie te poti pregati pentru surprize interesante.

Horoscop – Primavara 2017: Taur 20 aprilie – 20 mai

Din 15 aprilie, pentru persoanele nascute in aceasta zodie, aspectele legate de iubire si romantism se anunta incendiare, odata cu intrarea lui Venus pe teritoriul sau. Vei simti cum se isca scantei intre tine si un prieten apropiat si din fericire, acum simti ca puteti explora bucurandu-va unul de compania celuilalt. La modul general, pana in data de 15 aprilie nu veti avea parte de un suport cosmic prea relevant in ceea ce priveste romantismul, fie ca sunteti in cuplu fie ca nu.

Daca sunteti intr-o relatie, un alt aspect deosebit se va manifesta pentru voi dupa 15 aprilie, caci veti simti cum in cadrul relatiei va veti oferi unul altuia mai mult suport si intelegere.

In mod spectaculos insa, iubirea si viata vor inflori pentru persoanele din Taur dupa 1 iunie.

Horoscop – Primavara 2017: Gemeni 21 mai – 20 iunie

Luna plina din 11 aprilie va fi in sectorul iubirii pentru Gemeni, aducand un punct de cotitura in vietile voastre romantice. O aventura se va sfarsi, dar de asemenea este posibil si sa dezvoltati sentimente mai serioase fata de persoane cu care va intalniti de ceva vreme.

Daca te afli intr-o relatie, este posibil ca in aceasta perioada sa te simti prea putin sprijinita de persoana cu care esti, iar acest lucru sa iti aduca frustrare si resentimente. Incercati sa vedeti de ce acest suport lipseste si sa aveti o discutie matura.

Persoanele singure din Zodia Gemeni pot intalni pe cineva special in jurul datei de 3 iunie daca isi activeaza toate simturile si nu se lasa prada melancoliei si gandurilor negative care de obicei ne fac sa nu mai observam nimic in jur.

