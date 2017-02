Influenta astrelor asupra noastra e uimitoare. Ne insufla energii pozitive sau negative, chef de dragoste sau de cearta, ba chiar ne favorizeaza anumite tipuri de comportament. Se stie, spre exemplu, ca luna plina potenteaza agresivitatea, inclinatia spre rafuieli, delicte de tot felul si chiar crime, intamplarile violente fiind mult mai frevente in noptile cu luna plina. Dar nu doar fazele lunii, ci si zodia din care faci parte iti influenteaza riscul de a calca stramb pe cararile legii, de a comite un delict sau altul. Se pare ca raufacatorii au de multe ori in comun... semnul zodiacal. Mai in gluma, mai in serios, iata care sunt fetele si baietii rai ai zodiacului. Nu oricum, ci pe baza dosarelor serviciului de investigatii criminale.

Zodii... criminale

Dintre semnele de foc

Berbecii-s iuti la manie si inarmati pana-n dinti cand sunt ofensati si nevoiti, din orgoliu si dorinta de confirmare a puterii, sa-si faca dreptate, dar mai mult gura e de ei decat faptele. Se enerveaza fulgerator si le trece la fel. Mai degraba incalca legea in trafic decat in alte situatii. Totusi, multi ucigasi platiti sunt Berbeci si le ies de minune atacurile, pentru ca se antreneaza intens pentru ele. Mai periculosi sunt Leii, care gasesc motiv de lauda din batai si alte agresiuni, cu cat mai sangeroase, cu atat mai bine, iar primul loc in randul „railor“ infocati il ocupa, surprinzator, Sagetatorii. Ei ingroasa randurile hotilor si, mai grav, sunt printre cei mai abili ucigasi cu sange rece.

Foto: Normana Karia /Shutterstock

Dintre semnele de apa

Racii si Scorpionii nu stiu prea multe cand e vorba de tradari in dragoste. Ei au o faima deloc buna din cauza crimelor pasionale, de multe ori pe fondul unor tulburari psihice cauzate de lipsa de control asupra propriilor emotii. Cand dezvolta o obsesie, greu se intorc din drum. Racii ocupa primul loc detasat cand vine vorba de incalcarea legii, nu doar dintre semnele de apa, ci din toate cele 12 semne zodiacale. Multi criminali in serie sunt Raci, drept dovada ca-si calculeaza minutios fiecare pas si se ascund in spatele unei aparente candori care-i exclude din lista initiala de suspecti, astfel ca nu sunt deloc usor de prins. Pestii nu sunt violenti, dar se implica usor in alte tipuri de afaceri necurate, cum sunt cele cu substante stupefiante.