Descopera care sunt cele 3 zodii care se bucura cel mai mult de un februarie excelent din punct de vedere astral! Acestor 3 zodii le merge cel mai bine in dragoste in perioada urmatoare, dar si in plan profesional, social si financiar:

Gemeni

Foto: marekuliasz / Shutterstock

Zodia Gemeni se numara printre zodiile privilegiate ale lunii februarie. Cu Jupiter in casa dragostei si cu Venus (planeta dragostei) si Marte (planeta pasiunii) bine si norocos pozitionate, februarie 2017 este o luna excelenta pentru aceasta zodie. In mod firesc si natural, universul pare ca isi trimite tot binele catre tine: inspiratie, forta de munca, curajul de a incerca lucruri noi, prietenii noi, romantism si visare, dar in acelasi timp si capacitatea de a ramane conectat la realitate. Februarie 2017 reprezinta totodata momentul potrivit pentru a-ti investi toate resursele energetice in acele lucruri in care crezi cu adevarat. Vei fi capabil sa obtii rezultatele pe care le doresti. 11, 12 si 13 februarie sunt zilele tuturor posibilitatilor.

Neintelegerile din cuplul zodiei Gemeni au tendinta de a se disipa in aceasta luna, iar comunicarea se realizeaza minunat atunci cand are ca punct de plecare sinceritatea si toleranta. Vorbeste despre visurile si sperantele tale cu partenerul de viata in primele 10 zile ale lunii, feedback-ul sau va fi mai mult decat pozitiv. Pe de alta parte, nativii single ai acestei zodii au sanse foarte mari de a-si intalni sufletul pereche in februarie 2017, iar momentul intalnirii este doar o chestiune de timp. Si nu, nu este o persoana din trecut sau cineva cunoscut, ci o persoana pe care o vei cunoaste in curand, dar care te va face sa simti ca lumea iti fuge de sub picioare.

De asemenea, Luna plina din Fecioara de pe 23 februarie cade in casa caminului si a familiei. Acest lucru presupune o mai mare apropiere de cei dragi sau chiar de acei membri ai familiei care s-au instrainat in ultima perioada de voi. Reusesti sa creezi un mediu in care toti se simt confortabil si in siguranta sa isi impartaseasca sentimentele si opiniile. Realizari frumoase te asteapta si pe plan profesional, mai ales ca te afli intr-o pozitie de superioritate pentru a-ti negocia salariul. Sunt posibile schimbari la locul de munca, insa acestea sunt in avantajul tau. A face apel la abilitatile tale practice, nu cele idealiste, este cel mai indicat in cea de-a doua jumatate a lunii februarie.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>