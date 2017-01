Zodiac: 10 adevaruri despre Zodia Varsator

1. Trasatura Zodia Varsator: Varsatorii sunt curiosi

Curiozitatea este una dintre cele mai proeminente trasaturi ale celor nascuti in Zodia Varsator. Varsatorii sunt manati de o dorinta debordanta de a descoperi noi si noi lucruri. Sunt atrasi de situatii care ii fac sa isi depaseasca limitele si care ii provoaca. De aceea, varsatorii sunt cei care provoaca evolutia societatii in ansamblu.

2. Trasatura Zodia Varsator: Varsatorii sunt independenti

Nevoia lor de a se simti liberi este una dintre caracteristicile esentiale ale acestei zodii. Varsatorii nu suporta senzatia de inchistare, ei trebuie sa fie liberi si sa se simta iubiti si apreciati asa cum sunt. Varsatorii nu se lasa manipulati sau pacaliti in nici un fel. Trebuie sa stii din start ca astfel de tactici nu functioneaza in cazul lor. Singurul mod in care poti tine aproape o persoana din Varsator pe care o iubesti este sa ii creezi confortul de a se simti asa cum sunt. Se simt bine in preajma oamenilor care ii sprijina, nu in preajma acelora care incearca sa ii limiteze!

Foto sus si homepage: Shutterstock

3. Trasatura Zodia Varsator: Varsatorii sunt creativi

Varsatorii sunt unii dintre cei mai creativi oameni din lume. Ei au o gandire care nu se incadreaza in stereotipuri si in felul acesta ii provoaca pe absolut toti cei din jurul lor. Sunt progresivi, unii dintre ei sunt preocupati de probleme sociale si viseaza sa salveze lumea. Se inconjoara de oameni care le seamana si alaturi de care simt ca isi pot indeplini aspiratiile inalte.

4. Trasatura Zodia Varsator: Varsatorii sunt inteligenti

Cei nascuti in Zodia Varsator demonstreaza adesea o inteligenta peste medie. Ei analizeaza lucrurile in jurul lor, ei cauta mereu o privire obiectiva asupra vietii. Astfel reusesc sa acumuleze informatii valoroase si sa isi activeze abilitatile de a invata cu rapiditate, in orice circumstanta.

5. Trasatura Zodia Varsator: Stiu sa fie lideri

Varsatorii au tot ceea ce le trebuie ca sa fie adevarati lideri. Ei ii inspira pe cei din jurul lor. Nu ii subestimeaza, stiu sa evidentieze calitatile fiecaruia si in cazul lucrului cu o echipa, ei reusesc sa ii motiveze pe membrii acesteia, inspirandu-i spre colaborare si succes. De asemenea, sunt acolo ca sa dea cele mai bune idei si sa arate tuturor ca a crede in aceste idei, este primul pas care trebuie facut spre indeplinirea unei aspiratii.

Citeste mai departe >>>