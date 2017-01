Sensibilitatea este o caracteristica pe care o asociem mai degraba cu feminitatea insa acest atribut ar trebui de fapt sa fie un ideal universal. Sensibilitatea o intalnim si la barbati si la femei, dar atunci cand un barbat manifesta empatie, blandete si atentie in aceeasi maniera in care manifesta incredere de sine si tact, el devine un model de urmat. Nu degeaba, barbatii care isi cultiva aceste trasaturi sunt foarte doriti si pretuiti.

HOROSCOPUL BARBATILOR ALFA

Dintre cele 12 zodii din Horoscopul european, trei dintre acestea descriu si profilul unor barbati sensibili si dedicati oamenilor pe care ii iubesc, in exact aceeasi masura in care ei stiu sa isi acceseze increderea de sine si capacitatea de a actiona inteligent, atunci cand situatia o cere.

Ei sunt adevaratii “barbati Alfa”, dupa cum a scris recent Readers Digest, intr-un articol ce analizeaza similitudinile dintre comportamentul lupilor si cel al oamenilor. Ca si noi, lupii traiesc in familii respectand reguli de conduita si atitudine in cadrul grupului lor.

"Cea mai importanta caracteristica a mascului alfa lup este increderea tacuta si linistea interioara. Stii ce ai de facut; stii ce este cel mai bine pentru haita ta. Conduci prin exemplu. Esti foarte confortabil cu aceasta. Ai un efect calmant. Leadershipul masculului din frunte nu este fortat, nu este dominator si nu este agresiv fata de cei din echipa lui."

"Puterea ne impresioneaza, dar sensibilitatea o retinem.”, aceasta este lectia pe care a primit-o cercetatorul Carl Safina analizand timp de mai multi ani, modul de organizare al lupilor.

Top 3 – Horoscopul Barbatilor ALFA – SENSIBILITATE + DEVOTIUNE

Horoscop - Barbatul Pesti

Foto: Pexels

Barbatul Pesti este caracterizat de multa empatie, o calitate mai rar intalnita in cazul barbatilor care au fost socializati sa nu isi dezvolte si nici sa pretuiasca aceasta trasatura. Barbatul Pesti insa, in mod nativ reuseste sa acceseze aceasta dimensiune a comunicarii inter-umane, ceea ce il face foarte special.

Barbatul Pesti este de asemenea foarte romantic si creativ, in acelasi timp un tip inteligent si carismatic. Aceste calitati il ajuta sa ia cele mai bune decizii in situatii provocatoare, cat si sa isi construiasca strategii care il ajuta in drumul sau in viata si in relatiile cu ceilalti.

Barbatii Pesti au in general visuri marete, au o perspectiva idealista in tot ceea ce fac. In iubire ei cauta de asemenea, IDEALUL. Un barbat Pesti se potriveste foarte tare cu o femeie romantica, si odata ce acesta gaseste un spatiu confortabil langa aceasta persoana, se va dedica intru-totul ei.

Pestii pot lega relatii amoroase ideale cu semne de pamant: Capricorn, Taur si Fecioara. De asemenea, barbatii Pesti gasesc relatii implinite si alaturi de femeile Scorpion, acestea putand sa le ofere sprijinul de care au nevoie si motivatia de a-si indeplini telurile idealiste.

Horoscop - Barbatul Rac

Barbatii din aceasta zodie ridica stacheta masculinitatii. Ei sunt sensibili, inteligenti si dedicati ideilor lor. In relatiile de cuplu stiu sa isi manifeste un rol protector si in acelasi timp pot sa isi activeze doza de empatie necesara pentru ca lucrurile sa functineze.

Foto: Pexels

Racii sunt in general oameni care pot conecta la un nivel spiritual adanc cu persoana de langa ei. In mod special insa, barbatul Rac este o persoana foarte grijulie, un barbat care crede in iubirea ideala si ar face orice ca sa o aiba.

Un barbat Rac poate forma un cuplu reusit cu femei dein zodiile de pamant: Taur, Capricorn sau Fecioara, datorita nevoii sale de a-si crea un cadru familial sigur. In general, barabtaii raci sunt devotati si asteapta din partea persoanei iubite, aceeasi daruire. Acest barbat va cauta mereu relatii bazate pe iubire si incredere. Relatia ideala se poate concretiza intre un barbat Rac si o femeie Capricorn, ei avand caracteristici similare ca loialitatea, devotiunea si nevoia de un camin stabil.

Horoscop - Barbatul Fecioara

Ceea ce il face special pe barbatul nascut in zodia Fecioarei este inteligenta lui debordanta, cat si capacitatea de a se dedica cu multa asumare oricarui proiect de viata, fie ca vorbim de munca lui, fie ca vorbim de casa si familie. In ceea ce priveste relatiile de cuplu, pe langa asumare si devotament, acest barbat stie sa isi arate si latura sensibila.

Foto: Pexels

Un barbat Fecioara este un intelectual, este o persoana foarte dulce, sensibila si cu un simt al umorului rafinat. Odata ce va intra intr-o relatie, barbatul Fecioara va oferi toata atentia si devotiunea sa. El va da dovada de intelegere si iubire sincera fata de partenera sa, ceea ce creeaza cadrul perfect pentru o relatie stabila.

Cauta perfectiunea in tot ceea ce face si are standarde inalte, de aceea, cand vine vorba de iubire, barbatul Fecioara isi va lua tot timpul necesar si va astepta momentul oportun sau cand va intalni persoana potrivita.

Un barbat Fecioara si o femeie Rac pot forma un cuplu ideal - ambii sunt caracterizati de o anume delicatete, ambii au nevoie de stabilitate si sunt orientati catre atingerea unor teluri. Ambele semne au nevoie de stabilitate in familie si de sprijin reciproc. Un barbat Fecioara poate sa isi gaseasca de asemenea, partenere ideale in zodia Pestilor sau a Scorpionului.