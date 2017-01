Astrologie: ECLIPSA DE LUNA din data 10/11 februarie 2017 – Momentul magiei

Eclipsa de Luna prin penumbra din 10/11 februarie va fi vizibila din America, Europa, Africa si mare parte din Asia. Pentru iubitorii de astronomie, vestea buna este aceea ca eclipsa se va putea observa in intregime de pe teritoriul Romaniei in dimineata zilei de 11 februarie, maximul eclipsei avand loc la ora 2.45.

Astrologie: ECLIPSA DE LUNA din data 10/11 februarie 2017

Eclipsa de luna din 10/11 februarie 2017 ne intereseaza si din punct de vedere astrologic. Va fi un moment de magie si recalibrare la fortele noastre interioare.

Din punct de vedere astrologic, eclipsa de luna din data 10/11 februarie va fi chiar magica si va influenta vietile noastre in moduri benefice. Sunt multe aspect pozitive legate de aceasta eclipsa, cel mai important dintre acestea fiind faptul ca ne va ajuta sa ne conectam la fortele noastre interioare, ne va ajuta sa gasim energia de a crede in partile positive ale personalitatii noastre si de a investi cu mai multa dedicatie in visurile noastre.

Aceasta eclipsa de luna aflata in perfecta simetrie cu Saturn, dupa cum scrie astrologyking.com, va transforma talentele noastre in magie si va aduce rezultate practice si de asemenea realizari de durata.

Eclipsa de luna iarna/ Flickr: lens-flare.de

ECLIPSA DE LUNA: Cum ne influenteaza relatiile cu ceilalti?

Iata cum interpretam acest fenomen din punct de vedere astrologic: Ca orice luna plina si aceasta eclipsa va influenta relatiile noastre cu ceilalti. Calitatea emotiilor noastre si instinctele pe care le avem se intensifica in astfel de momente. Daca esti in contact cu nevoile tale si intentiile tale cat si cu ale celor apropiati tie, in momentul unei luni pline si mai mult decat atat in momentul unei eclipse de luna, ai posibilitatea de a observa anumite disfunctionalitati.

Aceasta eclipsa de luna te va ajuta sa iti recalibrezi sentimentele sis a te cureti de orice bagaj emotional negative, care te tinea din drumul indeplinirii dorintelor tale. Influentele acestui fenomen vor fi foarte puternice si le vom simti pana in momentul eclipsei de luna din august 2017.

Foto: Pixabay

