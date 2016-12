Numerologie: Cu 2016 s-a incheiat un ciclu care a durat 9 ani. Intelege energia karmica a lui 9

Poate ca ai observat aceste teme (cu precadere sfarsitul unor perioade de intregire) aparand anul acesta in viata ta, atat in lumea ta interioara, cat si in cea exterioara.

Ciclurile Universale ne provoaca mereu sa indeplinim integrari si sa deschidem portile unor noi inceputuri. Anul 2016 ne-a provocat sa rezolvam problemele nerezolvate ale vietilor noastre, acestea incluzand ariile: sanatatii, relatiilor, familiei, sabloanelor de comportament, inclusiv modul cum ne purtam cu noi insine.

Foto: Pixabay

Mai ales ultima perioada a acestui an cu energia universala a numarului 9 a fost foarte puternica, fiindca am fost repeziti sa terminam repede lucruri incepute: un proiect, o relatie, mutarea intr-o noua casa, inainte ca un nou ciclu de 9 ani sa inceapa. Daca aceste lucruri s-au intamplat in viata ta, sa stii ca s-au intamplat peste tot in lume. 2016 a fost spatiul pe care l-am primit pentru a sfarsi cu vechiul, inainte de a incepe ceva nou.

Anul 2016 a avut o incarcatura karmica puternica, cand am experimentat karma tuturor actiunilor pe care le-am intreprins in ultimii 9 ani.

Gandeste-te la lucruri care ti s-au intamplat in anul 2007 si poate vei observa cum teme similare ti-au aparut in 2016. Poate ca unele dintre aceste lucruri au fost minunate, dar poate ca altele au fost mai putin… minunate.

Gandeste-te la anul 2008. Ai inceput munca la un loc de munca nou? Te-ai mutat intr-un loc nou? Ai inceput o relatie? Iti poti aminti mentalitatea pe care o aveai in acel an? Simteai energia inceputului, pentru ca atunci era primul an cand se manifesta efectul karmic al acestui ciclu de 9 ani pe care il sfarsim odata cu 2016.

Daca lucrurile nu sunt tocmai minunate pentru tine in acest moment, le poti privi simplu, ca pe o oportunitate ce ti se asterne sa inveti lectii importante de viata, care sa te propulseze la un alt nivel. Ti se da sansa de a te detasa si de a merge mai departe, fara a repeta greselile trecutului.

Daca totul este minunat in viata ta si te simti foarte bine acum, inseamna ca pe parcursul acestor ultimi 9 ani, ti-ai setat in mod intentionat o perspectiva pozitiva in viata ta, ceea ce acum se reflecta inapoi spre tine, in moduri miraculoase.

In ultimele doua luni ai avut oportunitatea de a sfarsi odata pentru totdeauna lucruri incepute si acum te simti pregatit/a sa mergi mai departe.

Suntem chemati sa actionam si sa renuntam la mentalitatea de victime. Este un timp cand in mod constient preluam controlul asupra vietilor noastre.

2016 a fost un moment al sacrificiului

Un an universal cu energia lui 9 este in acelasi timp un an al sacrificiului

Cu totii stim acea senzatie, cand mintea noastra ramane prinsa in ea insasi. Un astfel de moment este un indicator ca mintea intra in starea de supravietuire, pana la acel punct cand nu are capacitatea de a vedea in perspectiva. Este important sa ne dam seama ca nu este bine sa ramanem astfel blocati, pentru lungi perioade de timp, pentru ca ne simtim limitati si stagnam, fara a da posibilitatea energiei vietii de a curge in favoarea noastra.

2016 a fost un astfel de an cand am fost provocati sa vedem in perspectiva. Vechi datorii karmice au fost platite in acest an, prin intermediul alegerii de a fi mai buni.

2017 – Inceputul unui nou ciclu de 9 ani

Odata cu anul 2017 vei incepe sa experimentezi inceputul unei schimbari de perspectiva in viata ta, mai ales in arii care privesc relatiile sau casa. Acest lucru nu este posibil fara a te intoarce in interiorul tau, fara a vedea care sunt blocajele, durerile, fara a te pune in contact cu dorintele tale profunde. Daca vei intra pe fagasul vindecarii, aspectele vietii tale se vor transforma in mod spectaculos pentru tine in anul 2017.

Aceasta pentru ca noul an are sa ne ofere ceva miraculos… Ne va da oportunitatea de a deveni persoana care ne-am droit mereu sa fim.

Acum este momentul de a ne raspunde la cateva intrebari spectaculoase cum ar fi:

