Numerologie: Cum sa calculezi culoarea aurei numelui tau

Care este culoarea noastra personala? Rosu, portocaliu, verde, albastru, indigo, roz, sau poate auriu?

Pentru a descoperi culoarea noastra personala trebuie sa facem un calcul simplu, adica sa adunam numerele corespondente literelor ce compun numele noastre, pana obtinem o singura cifra.

Atentie! In cazul cand cifra finala este un numar cu mai multe cifre (in cazul de mai jos sunt 2 cifre), adunati in continuare, pana veti obtine un numar de o cifra. Daca aveti doua sau mai multe nume, adunati toate numerele corespunzatoare literelor ce corespund numelor voastre.

Exemplu: I u l i a

9 + 3 + 3 + 9 + 1 = 25 => 2+ 5 = 7 => Culoarea aurei numelui Iulia este Violet.



Personalitatea numerologica in functie de culori

Numerologia numelui: Rosu

Rosu: Persoanele cu aceasta culoare sunt foarte dominante. Cine are un nume care corespunde acestei culori are o prezenta si un aspect fizic placut si atractiv. Este un curajos care nu are frica de riscuri. Este o persoana energica, fascinanta si curioasa.

Poseda un simt al armoniei si al frumusetii. Sunt persoane exotice si fascinante, care ii incita in moduri creative pe toti cei care fac parte din vietile lor.

Numerologia numelui: Portocaliu

Portocaliu: Aura acestei persoane corespunde unei persoane echilibrate. Ei manifesta masura perfecta intre minte si corp. Sunt persoane loiale, vesele si pozitive. In general accepeta provocarile si traiesc in prezent. Ei sunt foarte inspirati si creativi.

Numerologia numelui: Galben

Galben: Oh! Persoanele care detin aceasta culoare sunt fascinante de-a dreptul. Sunt magnetici, siguri de ei si foarte creativi. Galbenul corespunde puterii si controlului. Uneori, aceste persoane pot fi foarte enigmatice, in acelasi timp decise si determinate. Pot fi lideri foarte buni si abili diplomati. Stiu cum sa isi gestioneze emotivitatea si au un nivel ridicat de auto-stima.

Numerologia numelui: Verde

Verde: Verdele este culoarea echilibrului spiritual, este culoarea cunoasterii de sine si a intelepciunii. Persoanele care au aceasta culoare sunt sobre si pragmatice. Sunt foarte coerente in gandire, uneori este dificil ca ei sa accepte si sugestiile celorlalti. Sunt extrem de fideli si foarte iubiti de catre prietenii lor. Verdele este culoarea care denota ariile fertile ale Planetei. Cei care poseda aceasta culoare au o personalitate dinamica, sunt plini de iubire si compasiune. Isi iubesc mult familia – parintii, fratii, surorile, unchii si matusile. Iubesc foarte tare sa se stie de ajutor pentru cei dragi si ar face orice sa ii protejeze.

Numerologia numelui: Albastru

Albastru: Albastrul este culoarea idealismului, a pacii interioare, al simtului responsabilitatii. Persoanele care detin aceasta culoare sunt persoane rabdatoare, intuitive si profunde. Culoarea albastru transmite o senzatie materna, protectiva. Persoanele cu aura albastra au talentul comunicarii. Reusesc sa se inteleaga bine cu oricine si sa isi faca prieteni de incredere cu usurinta.

Numerologia numelui: Indigo

Indigo: Senisibili, intuitivi, impulsivi, curiosi, si foarte ambitiosi, cu o mare dorinta de a realiza lucruri grandioase in viata. Chakra violet si energia sa este aceea a fortei interioare si a vizionarismului. Persoanele indigo sunt persoane capabile sa se conecteze la adevarurile profunde ale vietii si reusesc sa ii impulsioneze si pe ceilalti pe directia dezvoltarii personale. Se mai spune ca acei copii care au culoarea aurei indigo poseda puteri paranormale.

